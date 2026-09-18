Lizzy McAlpine presenta "Angel", su nuevo álbum marcado por el desamor y el autodescubrimiento

“Utilizo la música y el arte como una forma de procesar el mundo que me rodea y este álbum se siente como una entrada de diario de 2024-2026”, expresó McAlpine.

Además, contó qué espera generar en quienes escuchen el material: “Espero que te traiga paz, consuelo, amor y, sobre todo, esperanza. Esperanza de que el crecimiento personal y el cambio, aunque pueden ser dolorosos y duros, también puedan llevarte a un lugar mejor que donde empezaste”.

“Angel” fue grabado y producido durante casi dos años en Los Ángeles y sus alrededores junto a Mason Stoops y Taylor Mackall, colaboradores habituales de la cantante.

El álbum incluye también los singles previamente publicados “The light in the painting” y “Ugly things” y llega después del éxito de “Older”, el trabajo que McAlpine presentó en 2024 y que la llevó a realizar una extensa gira internacional con entradas agotadas.

El gran presente artístico de Lizzy McAlpine

Más allá de la música, McAlpine amplió durante los últimos años su carrera hacia otros terrenos. En 2025 debutó en Broadway con “Floyd Collins”, en el Lincoln Center Theater, junto a Jeremy Jordan.

Este año también realizó su primera aparición cinematográfica en “Only What We Carry”, de Jamie Adams, película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca. Además, tiene previsto presentarse el próximo 5 de octubre en “A Celebration of Rodgers & Hart” en el Carnegie Hall.

Nacida en las afueras de Filadelfia, Lizzy comenzó a ganar popularidad publicando canciones originales y versiones en Internet. En 2020 lanzó su álbum debut, “Give Me A Minute”, y dos años más tarde llegó “five seconds flat”, que incluyó “ceilings”, una de las canciones que impulsó definitivamente su reconocimiento internacional.

Ahora, con “Angel”, McAlpine abre una nueva etapa artística en la que convierte las experiencias de los últimos dos años en canciones atravesadas por el amor, el desamor, la amistad y la búsqueda de un nuevo comienzo.