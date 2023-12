Llega The Beatles Symphonic Fantasy, un espectáculo internacional sin precedentes

La legendaria música de The Beatles vuelve a cobrar vida en un emocionante y único espectáculo internacional: "The Beatles Symphonic Fantasy". Esta mega producción lleva a los amantes de su música en un viaje único a través de los inolvidables éxitos de la icónica banda británica de una forma totalmente renovada . La combinación de talento musical excepcional, arreglos sinfónicos innovadores y una puesta en escena imponente garantiza que este no sea sólo un tributo, sino un verdadero hito en la historia de la música.