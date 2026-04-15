Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras musicales y presentan "Mala Junta"

El adelanto llega acompañado de un videoclip en el que se puede ver a todos los artistas cantando y pasando un buen tiempo. Y además, a lo largo del video,se puede ver a Martín Pampiglione (Los Caligaris) y Diego Granadé (La Konga) haciendo guiños a películas icónicas como Kill Bill, Volver al Futuro, Men in Black, entre otras, aportando un tono dinámico y entretenido al videoclip.

Esta canción forma parte del próximo disco de Los Caligaris, que poco a poco deja ver el camino sonoro que van trazando en esta nueva etapa.

Además Los Caligaris anunciaron show en Buenos Aires para el 6 de junio en Museum.

El show será una oportunidad única para reencontrarse con su público porteño en el marco de esta nueva etapa totalmente renovada de la banda, donde no van a faltar sus clásicos y sus nuevas canciones.

Embed - Mala Junta - Caligaris & La K'onga & Neto Peña

Próximos Shows:

6 de junio: Museum, Buenos Aires, Argentina

26 de junio: Centro de Convenciones, Barranco, Perú

27 de junio: Cúpula Parque O’higgins, Santiago de Chile, Chile