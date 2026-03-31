Los Pericos presentan "Inmortal" su nuevo disco de estudio y anuncian presentación en el Gran Rex

A los adelantos que ya marcaron esta etapa - “Inmortal” junto a Sabino, “Soledad” con producción artística de Ale Sergi y, “Amor Bonsai” junto a El Plan de la Mariposa - se suman nuevas colaboraciones dentro del tracklist que terminan de completar el universo sonoro del disco. Entre ellas se destaca “Corazón Cristal” junto al consagrado Abel Pintos, elegido como "focus track" del disco, acompañado por un videoclip que se estrenó el miércoles 25 de abril, además de “La Tierra”, con Néstor Ramljak de Nonpalidece; “Los Latidos” junto a Denny Denan, voz emblemática de Timbalada; e “Inquilino en el Espacio” con Facundo Soto de Guasones.

Sobre el espíritu del álbum, la propia banda define: Con un mensaje atemporal de amar, crecer y cuidar el medio ambiente, junto a colaboraciones eternas, este conjunto de canciones hacen a este álbum “Inmortal”.

En esa misma línea, Juanchi Baleirón también profundiza sobre el proceso creativo detrás del disco: “Fue muy lindo trabajar, retocar, grabar, hubo mucho ida y vuelta. Fue muy casero y muy profesional a la vez, nos juntó a todos durante muchos meses nuevamente en el estudio. Luego apareció el concepto de “Inmortal” que más que un concepto, es un deseo, una aspiración, porque nosotros somos todos mortales, pero la obra sí es inmortal. La música quedará para siempre.”

El disco fue grabado íntegramente en su estudio, Robledo Sound Machine, un espacio que acompaña a la banda desde la etapa de Mystic Love y que sigue siendo parte de su historia hasta el día de hoy. Ahí fue donde nacieron muchos de sus hits y donde se fue forjando el sonido que los consolidó como referentes indiscutidos de latinoamérica. Cada rincón del estudio guarda parte de su historia y hoy vuelve a ser testigo de un nuevo capítulo con Inmortal .

Con “Inmortal”, Los Pericos reafirman que las canciones con identidad propia no tienen vencimiento, y continúan demostrando que su música no pierde fuerza con el tiempo. Un disco que sostiene su esencia, pero además busca compartir con las nuevas generaciones un mensaje atemporal.

Como parte de este gran lanzamiento, Los Pericos además anuncian la primera parte de la gira de presentación oficial de “Inmortal”, con shows en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Junín, Bogotá y México. La cita en su ciudad de origen, Buenos Aires, será el 22 de octubre en el Teatro Gran Rex , un escenario emblemático en la historia de la banda. Ahí presentarán en vivo las canciones del nuevo disco y también recorrerán distintas etapas de su carrera en un show que va a funcionar como una cápsula del tiempo, conectando el presente de Inmortal con aquellas canciones que ya son un todo un clásico.