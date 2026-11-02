Margarita en vivo anunció su tercera y última fecha: cuándo será

La celebración empezará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas, activaciones y espacios pensados para compartir en familia. La recomendación es llegar temprano y aprovechar toda la jornada.

Es, además, una propuesta que une generaciones: los chicos disfrutan del universo Margarita y los adultos se reencuentran con las canciones, las emociones y la magia de las historias de Cris Morena.

El anuncio llega después de un recorrido extraordinario: 14 funciones en el Movistar Arena y 14 en Tecnópolis, todas agotadas, que reunieron a más de 230.000 espectadores. A ese camino se sumó el sold out inmediato del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, que ratificó a Margarita como uno de los fenómenos más convocantes del entretenimiento familiar en la Argentina.

Ahora, la historia llega a su cierre con tres noches a la altura del desafío: Margarita en Vivo, el 17, 18 y 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. La tercera fecha es la última oportunidad de vivir esta experiencia: una gran fiesta de fin de año para cantar, bailar y emocionarse en familia.