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Margarita en vivo anunció su tercera y última fecha: cuándo será

Margarita, la exitosa tira de Cris Morena, anunció una tercera y última fecha en el Campo Argentino de Polo para cerrar el año en familia.

2 nov 2026, 10:00
Margarita
Margarita

Margarita en Vivo anunció su tercera y última fecha: el 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. Después de agotar en pocos días su función del 17 de diciembre y sumar una segunda el 18, el fenómeno de Cris Morena abre una última oportunidad para vivir LA GRAN FIESTA REAL y despedir el año en familia.

Se trata de un show totalmente nuevo y a cielo abierto, creado especialmente para la magnitud del Campo Argentino de Polo: una puesta monumental diseñada para verse perfecto desde cualquier ubicación, con dos escenarios que acercan a los artistas al público y una noche repleta de sorpresas.

La música será la gran protagonista. A través de más de 30 canciones, el espectáculo recorrerá los grandes hits que marcaron la historia de Cris Morena, revivirá los momentos más queridos de Margarita y presentará las canciones de su nueva temporada.

La gran fiesta real transformará el Campo de Polo en un mundo de magia, música y fantasía, con una puesta artística inédita, nuevas coreografías, vestuarios y escenografía. No hace falta ser fan de la serie para disfrutarla: es un espectáculo pensado para sorprender a toda la familia, incluso a quienes recién descubren el universo Margarita.

La celebración empezará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Desde la apertura de puertas, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas, activaciones y espacios pensados para compartir en familia. La recomendación es llegar temprano y aprovechar toda la jornada.

Es, además, una propuesta que une generaciones: los chicos disfrutan del universo Margarita y los adultos se reencuentran con las canciones, las emociones y la magia de las historias de Cris Morena.

El anuncio llega después de un recorrido extraordinario: 14 funciones en el Movistar Arena y 14 en Tecnópolis, todas agotadas, que reunieron a más de 230.000 espectadores. A ese camino se sumó el sold out inmediato del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, que ratificó a Margarita como uno de los fenómenos más convocantes del entretenimiento familiar en la Argentina.

Ahora, la historia llega a su cierre con tres noches a la altura del desafío: Margarita en Vivo, el 17, 18 y 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. La tercera fecha es la última oportunidad de vivir esta experiencia: una gran fiesta de fin de año para cantar, bailar y emocionarse en familia.

     

 

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