Pedro Alfonso celebra 15 años en Villa Carlos Paz de una manera especial con Paula Chaves

Durante esas temporadas compartió escenario con figuras como Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani, Marcelo Polino, Carolina Papaleo, Gladys Florimonte, Fredy Villarreal, Romina Gaetani y Yayo Guridi, entre otros.

Emilio Disi ocupó un lugar fundamental en ese aprendizaje. Con él trabajó en espectáculos como Mansión imposible y Marcianos en la casa, y encontró a un referente que lo acompañó durante sus primeros años en la actuación.

Aquellas experiencias marcaron un recorrido que, con el paso de los veranos, convirtió a Pedro en una presencia habitual de la cartelera de Carlos Paz.

Paula Chaves y una historia familiar ligada a Carlos Paz

El vínculo de Pedro Alfonso con la ciudad también está atravesado por su relación con Paula Chaves. En 2011 llegaron juntos para protagonizar una temporada que coincidió con los comienzos de su historia de amor.

Mientras los espectáculos se sucedían, la pareja construyó su familia con la llegada de Olivia, Baltazar y Filipa. Así, los veranos en Córdoba quedaron asociados tanto al trabajo como a los recuerdos compartidos con sus hijos.

El regreso de ambos al escenario reunirá esas dos partes de su historia: la sociedad artística que nació en sus primeras temporadas y la vida familiar que creció durante estos años.

“Manos Arriba” se estrenará el 25 de diciembre en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, como parte de la cartelera de verano.

Con Pedro Alfonso y Paula Chaves al frente, la nueva comedia marcará el reencuentro de la pareja con el público cordobés y la celebración de los 15 años del actor en los escenarios de la ciudad.