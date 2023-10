María Becerra tocará por primera vez en River

El anuncio de este show de consagración la encuentra en lo más alto de su trayectoria, nominada en cuatro categorías a los Latin Grammy y habiendo superado los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y las 2.9 mil millones de visitas en YouTube. La nena de Argentina promete un recorrido muy especial por todo su repertorio así como sorpresas y materiales nuevos en un show como nunca antes la hemos visto. La preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia empieza el martes 17 de octubre a las 10 am y se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access . Comprando las entradas desde la app Mi Personal, habrá un 15% de descuento. Además los clientes Banco Patagonia tendrán 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta. A esta altura, María Becerra no necesita introducciones. Con dos discos de estudio e innumerables hits, su figura se ha vuelto absolutamente central e ineludible para cualquier amante de la música urbana. Recientemente fue nominada en cuatro categorías en la 24a edición de los Latin Grammy: “Mejor Interpretación Reggaeton” y “Mejor Canción Urbana” por su éxito “ Automático ”, producida por Nico Cotton, “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” con “ Ojalá ” producido por Big One y “Canción del año” por su colaboración con el cantante malagueño Pablo Alborán en “ Amigos ”. 2023 también la encontró componiendo “ TE CURA ” exclusivamente para FAST X, la décima entrega de la saga Fast and Furious, que actualmente supera los 120 millones de reproducciones en las plataformas.