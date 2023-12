Melendi regresa a la Argentina

Durante el tour 20 años sin noticias, el multipremiado artista español ha conseguido llenar 3 WiZink Center o 2 Sant Jordi entre otras arenas, destacando que ha sido el primer artista en conseguir agotar 3 noches consecutivas en Coliseum de A Coruña. Una conmemoración de este calibre no podía quedarse en 10 únicas ciudades y la celebración se extenderá y dará el salto a Latinoamérica.

El propio Melendi lo ha relatado así en sus redes sociales: No sé ni por dónde empezar para agradecer un año maravilloso en el que habéis tenido mucho que ver... Ya 2023 comenzó de manera inmejorable, con una gira en Estados Unidos y América Latina que superó todas las expectativas. Sin embargo el recibimiento al tour “20 años sin noticias” nos deja sin palabras... Hemos comprobado que todas esas canciones que yo creía caducadas están más vivas que nunca, y habéis conseguido además que sea la gira más divertida de los últimos años, siempre disfrutamos pero esto es otro nivel!!! Tanto mi equipo como yo queremos confesaros que estamos absolutamente sobrepasados por la aceptación, el cariño y la energía que compartís con nosotros noche tras noche. Es increíble pero para que os hagáis una idea, hemos recibido unas 400 propuestas para llevar este show a Europa, EEUU, América Latina y por supuesto, para continuar en España. Evidentemente no podemos atenderlas todas, no nos podemos multiplicar y además, yo necesito priorizar y dedicar todo el tiempo que pueda a mi nueva paternidad y en definitiva, a mi familia. Sí quería confirmaros que iremos a países como Perú, donde hace más de diez años que no tocamos, vamos a Uruguay por primera vez , a Chile, Ecuador, Argentina... Países que siempre están en nuestros planes y que se han querido sumar a esta aventura del #vuelveholanda. Os dejo en esta publicación las primeras fechas tanto en América como en España, en los próximos días iremos ampliando ciudades, os mantendremos informados. Una vez más, GRACIAS y felices fiestas a todos.

Melendi es uno de los artistas españoles más reconocidos del momento. Cuenta con una trayectoria destacada, con más de 20 años de carrera sumando 24 discos de Platino en España y 3,5 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que le convirtió en 2019 en el artista español más escuchado de todos los tiempos en nuestro país en Spotify, pero también en el más buscado en Amazon. Cuenta con siete millones de oyentes mensuales en Spotify. Fuera de nuestras fronteras, la nominación a los Latin Grammy a Mejor Canción del Año en 2017 por Desde que estamos juntos confirmó su perfil internacional.

Con producción de Fenix Entertainment, la cita para este show imperdible será el 2 de marzo de 2024 en el Movistar Arena. Los tickets están disponibles únicamente a través de www.movistararena.com.ar.