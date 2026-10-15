Melendi vuelve a la Argentina: llega al Arena con "Pop Rock" y todos sus hits

Veinte años después de su debut discográfico, Melendi se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la música española, dos décadas de trayectoria, 24 discos de platino en españa, más de 3,5 millones de ejemplares vendidos y una larga lista de números uno, reconocimientos y canciones convertidas en himnos avalan la carrera de un artista que ha sabido evolucionar sin perder su identidad. Con las guitarras, su inconfundible voz y unas letras directas y sin concesiones como señas de identidad, Melendi ha construido una trayectoria marcada por su capacidad para conectar con varias generaciones. Una fórmula basada en talento, constancia y canciones que le ha permitido mantenerse vigente y seguir ampliando su público con cada nuevo proyecto.

Su historia comenzó con "Sin noticias de holanda", el álbum que en 2003 dio el inicio de salida a su carrera solista y que obtuvo cuatro discos de Platino. Aquel debut confirmó a un artista de personalidad propia que pronto se consolidaba con trabajos como Que el cielo espere sentao (2005), Mientras no cueste trabajo (2006), Curiosa la cara de tu padre (2008) y Volvamos a empezar, un disco que marcó un antes y un después en su evolución musical. En 2012 recuperó su vertiente más rockera con Lágrimas desordenadas, para dar después un giro hacia un sonido más maduro con Un alumno más (2014). Le seguiría Quítate las gafas (2016), que incluía canciones como Desde que estamos juntos y Destino o casualidad. Esta última, en su versión junto a ha ash, superó los 1.000 millones de visualizaciones en youtube. En 2018 llegó ahora, con éxitos como El arrepentido, junto a Carlos vives, y Déjala que baile, junto a Alejandro Sanz y Arkano. Esta última se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y en una de las canciones españolas más destacadas tanto en radio como en plataformas digitales.

Un año después publicó 10:20:40, cuyo título hacía referencia al número de discos publicados, sus años de trayectoria y su edad en aquel momento. Su popularidad continuó creciendo en España y Latinoamérica, especialmente en México, donde su participación en la voz kids contribuyó a reforzar su dimensión internacional. En 2021 llegó Likes y cicatrices, un nuevo paso en su evolución musical que arrancó con la boca junta, junto a Mau y Ricky, convertida rápidamente en un éxito viral internacional. Con este trabajo emprendió una extensa gira de hasta 84 conciertos por España, Estados Unidos y Latinoamérica, con paradas en ciudades como Nueva York, Orlando, Chicago, Dallas y Houston.

Su trayectoria alcanzó otro momento especialmente significativo con 20 años sin noticias, el proyecto con el que celebró sus dos décadas de carrera. La propuesta incluyó una gira que batió récords incluso antes de comenzar, con más de 150.000 entradas vendidas y sold outs en 14 de sus 16 conciertos, además de un álbum que revisó y reinventó algunos de los grandes éxitos de sus primeros años desde una perspectiva actual. El proyecto estuvo acompañado por nuevas versiones de canciones emblemáticas como con la luna llena, junto a Manuel Carrasco, y Hablando en plata, junto a Hens, además de Gracias por venir, un tema de carácter autobiográfico en el que Melendi repasaba dos décadas de carrera.

La vigencia de Melendi también se refleja en sus cifras. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y cuenta con cerca de nueve millones de oyentes mensuales en spotify, además de más de cinco millones de suscriptores en youtube.

En 2017 fue nominado a los Latin grammy en la categoría de mejor canción del año por Desde que estamos juntos, pero el fenómeno Melendi trasciende las cifras de ventas y reproducciones. Más de dos millones de personas han asistido a sus conciertos y el artista acumula más de 200 sold outs en España. Su directo se ha convertido en una de las grandes constantes de su carrera y en una de las mejores demostraciones de ese vínculo especial que mantiene con su público. Desde aquel sin noticias de holanda que cambió su vida hasta el actual Pop rock, Melendi ha construido una carrera capaz de combinar evolución y reconocimiento. Veinte años después, sigue haciendo canciones, llenando escenarios y sumando nuevas generaciones a una historia musical que ya forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones.