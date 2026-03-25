Mimi Leclercq manifiesta la liberación emocional en "Todo Para Nada"







El resultado es un sonido cinematográfico, intenso y moderno, que dialoga tanto con el pop alternativo como con la escena urbana actual.De compositora para estrellas a protagonista de su propia narrativa. Después de escribir para algunas de las voces más influyentes del pop latino, Mimi Leclercq asume el centro de la escena con una propuesta honesta y conceptual.

"Todo para Nada" no sólo marca una nueva etapa artística, sino que consolida una identidad: la de una mujer que entiende que el verdadero poder no está en la confrontación, sino en la autentica indiferencia y el valor personal. Un mensaje que resuena más allá de la música, en tiempos donde el discurso sobre salud emocional y vínculos tóxicos ocupa un lugar central en la conversación cultural, Mimi entrega una obra que interpela y acompaña. "Todo para Nada" es, en esencia, un recordatorio: Cuando dejás de darle poder al narcisista, recuperás el tuyo.Disponible en todas las plataformas digitales.

Multiinstrumentista, cantante y compositora, Mimi Rose ha construido una carrera singular desde Miami. Hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en cantar el Himno Nacional en la NBA durante el retiro de Manu Ginóbili, y ha trabajado con artistas internacionales como Christina Aguilera, Shakira, María Becerra, Goyo, Noel Schajris y Denise Rosenthal, Pedro Capó, entre otros.

En 2021 firmó contrato editorial con QSJ Songs y se convirtió en la primera artista en integrar Immigration Records, un sello boutique de Miami dedicado exclusivamente a artistas inmigrantes. Se ha presentado en escenarios y espacios de referencia como Faena, Ritz, Bagatelle, Casa Tua, y en festivales internacionales como Pepsi Fest Guatemala 2024, además de desarrollar una sólida carrera como compositora para sellos discográficos.

Con una audiencia en crecimiento y una voz que destaca tanto por su potencia como por su honestidad, Mimi Rose atraviesa una nueva etapa creativa. Stop se suma a ese recorrido como una canción que no grita, pero dice exactamente lo que tiene que decir.



