Revelaron que Nicki Nicole estuvo con un ex de China Suárez: "Después..."

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Cómo fue el fuerte enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con la China Suárez en el medio

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar expuestos en medio de un conflicto familiar que suma otra página a su relación marcada por idas y vueltas. En esta ocasión, el disparador fue un pedido del delantero, que recurrió a la Justicia para solicitar un día extra junto a sus hijas, Isabella y Francesca, durante su visita al país.

La respuesta desde el entorno de la empresaria fue inmediata y sin concesiones: la solicitud no fue aceptada. La negativa generó malestar en Icardi y abrió un nuevo frente de discusión que rápidamente trascendió al ámbito público.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, se mostró firme en su postura y rechazó de manera categórica el planteo. La letrada se mantuvo inflexible incluso cuando trascendió que las propias niñas habrían manifestado su deseo de pasar más tiempo con su padre.

El eje del conflicto gira en torno a la rutina escolar de las pequeñas. Para Nara, la prioridad es que no falten al colegio, mientras que Icardi pretendía compartir el jueves completo antes de regresar a Turquía y retomar sus compromisos con el Galatasaray. Lo que más habría irritado al futbolista es recordar que en julio pasado las niñas se ausentaron por 15 días, mientras que ahora pedía solo una jornada adicional.

En La Mañana con Moria (El Trece), se dieron detalles del enojo del jugador y del argumento que recibió como respuesta. “Él se enojó. El argumento que dieron es que las niñas están en riesgo por faltar de no ir al colegio”, señalaron en el programa.

Por su parte, Lara Piro, representante legal de Icardi, trabaja para encontrar una salida que permita conceder ese tiempo extra con sus hijas.

Mientras tanto, la atención vuelve a centrarse en Francesca e Isabella, quienes también habrían expresado su intención de compartir más horas con su padre antes de su partida.

Las negociaciones continúan abiertas y el desenlace todavía no está definido. Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un enfrentamiento que los coloca en el centro de la escena mediática.