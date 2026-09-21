MissLupe y Juliana Gattas se unen en una nueva versión de Tu Cantante Favorita

En esta nueva versión, MissLupe y Juliana comparten lo que cuesta padecer ese mundo, pero también lo disfrutable que puede ser cantar, probarse pelucas y sobrevivir a través de la música.

El videoclip traslada ese relato a una peluquería. Allí, ambas conversan sobre lo que significa ser cantante, intercambian pelucas y exponen sus vulnerabilidades para después volver a armarse el look —y a ellas mismas— con la ayuda de “algún beat”.

El lanzamiento funciona además como antesala de una de las fechas más importantes de MissLupe hasta el momento. Después de agotar las entradas de su debut en Niceto Club, la artista se presentará el próximo 25 de septiembre en Deseo, con últimas entradas disponibles.

El show continúa expandiendo en vivo el universo de Reset, su primer álbum de estudio: dieciocho canciones escritas y producidas íntegramente por ella en las que conviven el pop, el house y una fuerte identidad performática y visual.

Desde el lanzamiento del disco, MissLupe atraviesa una etapa de crecimiento que viene llevando su propuesta a nuevos escenarios y clubes dentro y fuera del país, consolidándose como una de las voces emergentes de la nueva escena pop y electrónica argentina.