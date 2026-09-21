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MissLupe y Juliana Gattas se unen en una nueva versión de Tu Cantante Favorita

A días de su show en Deseo, para el que quedan las últimas entradas, MissLupe presenta una nueva versión de una de las canciones de Reset junto a Juliana Gattas.

21 sept 2026, 09:00
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MissLupe presenta una nueva versión de “Tu Cantante Favorita” junto a Juliana Gattas, una de las figuras más reconocibles del pop argentino, tanto por su carrera solista como por su recorrido al frente de Miranda!

La canción ya está disponible, acompañada por un videoclip dirigido por ANANODUERME, y llega en un momento especialmente activo para MissLupe: apenas cuatro días después, el 25 de septiembre, dará su próximo show solista en Deseo, para el que quedan las últimas entradas disponibles.

Para esta nueva versión, MissLupe suma, literalmente, a su cantante favorita. El encuentro con Juliana Gattas amplifica el universo de la canción original y pone frente a frente a dos artistas atravesadas por el pop, la transformación y la construcción de una identidad propia.

“Tu Cantante Favorita” expone con humor y filo algunas de las paradojas de ser una figura pop: la sobreexposición, las presiones de una industria que pretende dictar cuerpos y decisiones y, al mismo tiempo, la posibilidad de reconstruirse a través de la música.

En esta nueva versión, MissLupe y Juliana comparten lo que cuesta padecer ese mundo, pero también lo disfrutable que puede ser cantar, probarse pelucas y sobrevivir a través de la música.

El videoclip traslada ese relato a una peluquería. Allí, ambas conversan sobre lo que significa ser cantante, intercambian pelucas y exponen sus vulnerabilidades para después volver a armarse el look —y a ellas mismas— con la ayuda de “algún beat”.

El lanzamiento funciona además como antesala de una de las fechas más importantes de MissLupe hasta el momento. Después de agotar las entradas de su debut en Niceto Club, la artista se presentará el próximo 25 de septiembre en Deseo, con últimas entradas disponibles.

El show continúa expandiendo en vivo el universo de Reset, su primer álbum de estudio: dieciocho canciones escritas y producidas íntegramente por ella en las que conviven el pop, el house y una fuerte identidad performática y visual.

Desde el lanzamiento del disco, MissLupe atraviesa una etapa de crecimiento que viene llevando su propuesta a nuevos escenarios y clubes dentro y fuera del país, consolidándose como una de las voces emergentes de la nueva escena pop y electrónica argentina.

     

 

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