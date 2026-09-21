Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo De Paul y enloqueció a sus fans: "Será..."

Lejos de entrar en los detalles del evento más especial de su vida que será a mediados del mes de diciembre, Tini Stoessel adelantó: "Será muy pronto", explicó la cantante.

Cabe recordar que hace unos días en las redes sociales circuló la imagen de la invitación de Tini y De Paul para el casamiento en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz.

Hace unos días en el show en Bogotá, Colombia, la artista hizo especial mención al momento que atraviesa en medio de la interna familiar con su padre y la auditoría.

“Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, dijo ante la atenta mirada de sus fans.

Tini Stoessel mostró uno de los detalles más especiales de su boda con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel dejó al descubierto uno de los detalles más especiales que formarán parte de su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

La cantante compartió en sus redes sociales un video que permite conocer el detrás de escena de un elemento que ya había despertado curiosidad cuando se conocieron las invitaciones.

Se trata de la flor de loto, un símbolo que tendrá un lugar destacado en la boda del 19 de diciembre y que, según trascendió, guarda un significado particular para la pareja.

En las imágenes que publicó Tini Stoessel se puede ver a una artista trabajar cuidadosamente sobre una hoja para crear, a mano, la ilustración de la flor.

El dibujo, realizado especialmente para la ocasión, terminó formando parte de la imagen final elegida para el casamiento enviada a aquellos que fueron invitados.