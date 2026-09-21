Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo De Paul y enloqueció a sus fans: "Será..."

Tini Stoessel está viviendo el momento más especial de su vida a pocos meses de dar el sí con su novio Rodrigo De Paul y también en medio de la interna familiar con su papá Alejandro Stoessel.
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La cantante Tini Stoessel se refirió al gran evento a fin de año con su novio Rodrigo De Paul en medio de su gira musical con Futttura.
Tini Stoessel está viviendo el momento más especial de su vida a pocos meses de dar el sí con su novio Rodrigo De Paul y también en medio de la interna familiar con su papá Alejandro Stoessel.
En pleno concierto en Guayaquil, Ecuador, la cantante se mostró emocionada al hablar de la boda que se viene con el futbolista de la Selección Argentina y causó la sorpresa en sus fans.
"Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores", expresó la artista desde el escenario palpitando lo que será ese gran paso en su vida y la conexión con su público que la acompañó desde un principio en cada paso de su vida artística y personal.
La charla se dio con aquellas fanáticas que se encontraban en las primeras filas del estadio y al observar las caras de sorpresa en ellas refexionó entre risas: "Miren cómo se quedaron".
Lejos de entrar en los detalles del evento más especial de su vida que será a mediados del mes de diciembre, Tini Stoessel adelantó: "Será muy pronto", explicó la cantante.
Cabe recordar que hace unos días en las redes sociales circuló la imagen de la invitación de Tini y De Paul para el casamiento en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz.
Hace unos días en el show en Bogotá, Colombia, la artista hizo especial mención al momento que atraviesa en medio de la interna familiar con su padre y la auditoría.
“Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando”, dijo ante la atenta mirada de sus fans.
Tini Stoessel dejó al descubierto uno de los detalles más especiales que formarán parte de su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.
La cantante compartió en sus redes sociales un video que permite conocer el detrás de escena de un elemento que ya había despertado curiosidad cuando se conocieron las invitaciones.
Se trata de la flor de loto, un símbolo que tendrá un lugar destacado en la boda del 19 de diciembre y que, según trascendió, guarda un significado particular para la pareja.
En las imágenes que publicó Tini Stoessel se puede ver a una artista trabajar cuidadosamente sobre una hoja para crear, a mano, la ilustración de la flor.
El dibujo, realizado especialmente para la ocasión, terminó formando parte de la imagen final elegida para el casamiento enviada a aquellos que fueron invitados.