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Las lágrimas de Sergio Lapegüe tras el nacimiento de su nieta: "Me hizo acordar a..."

Sergio Lapegüe no pudo contener la emoción al aire tras convertirse en abuelo por primera vez, con el nacimiento de Delfina, la hija de su hija Mica.

21 sept 2026, 13:30
Las lágrimas de Sergio Lapegüe tras el nacimiento de su nieta: Me hizo acordar a...

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Sergio Lapegüe salió al aire en un móvil desde el Sanatorio Otamendi para su programa en América TV, Lape Club Social, apenas horas después de convertirse en abuelo. El conductor se mostró junto a su hija, Mica, tras la llegada al mundo de Delfina, fruto de la relación de la joven con Tomás Bartolomé, y no pudo esconder la emoción que le generaba tener a la beba en brazos.

"La miro y digo: '¡Qué hermosa beba!'. Es la felicidad más grande del ser humano", expresó Lapegüe, visiblemente conmovido, mientras compartía con los televidentes detalles del primer contacto con su nieta.

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El conductor también se permitió un viaje al pasado al ver a su hija con la beba en brazos: "Cuando la vi a Mica, me trasladé al día que ella nació. Le dije: 'Me hacés acordar a Bochi'", recordó, emocionado, haciendo referencia al parecido que encontró entre ese momento y el nacimiento de su propia hija.

Y agregó, entre lágrimas: "Esto es la extensión de la vida. Me siento feliz por multiplicado".

El video de Sergio Lapegüe emocionado al enterarse del nacimiento de Delfina

La emoción de Sergio Lapegüe no fue exclusiva de ese móvil en vivo: horas antes, a través de sus redes sociales, el periodista ya había expresado sin filtro lo que sentía tras el nacimiento de su primera nieta.

"Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad", había escrito junto a un video en el que se lo veía festejando junto a su esposa, Bochi Todaro.

Delfina Bartolomé Lapegüe nació este 19 de septiembre a las 8:28 de la mañana, luego de nueve meses de espera que sus abuelos acompañaron de cerca.

La pequeña había sido especialmente aguardada por la familia, que había ido compartiendo distintos hitos del embarazo en redes, desde el anuncio de la llegada del bebé hasta la revelación de su sexo en un festejo con familiares y amigos.

     

 

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