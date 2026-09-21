Las lágrimas de Sergio Lapegüe tras el nacimiento de su nieta: "Me hizo acordar a..."

El video de Sergio Lapegüe emocionado al enterarse del nacimiento de Delfina

La emoción de Sergio Lapegüe no fue exclusiva de ese móvil en vivo: horas antes, a través de sus redes sociales, el periodista ya había expresado sin filtro lo que sentía tras el nacimiento de su primera nieta.

"Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad", había escrito junto a un video en el que se lo veía festejando junto a su esposa, Bochi Todaro.

Delfina Bartolomé Lapegüe nació este 19 de septiembre a las 8:28 de la mañana, luego de nueve meses de espera que sus abuelos acompañaron de cerca.

La pequeña había sido especialmente aguardada por la familia, que había ido compartiendo distintos hitos del embarazo en redes, desde el anuncio de la llegada del bebé hasta la revelación de su sexo en un festejo con familiares y amigos.