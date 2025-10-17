Pablo Alborán confirma shows en Buenos Aires y Córdoba: cuándo serán

La gira —que lo llevará por más de 20 países entre América y Europa— marca el inicio de una nueva etapa artística para Alborán, atravesada por la salida de su séptimo álbum de estudio, KM0, disponible desde el 7 de noviembre. El disco, que ya cuenta con adelantos como “Clickbait”, “Vámonos de aquí”, y “Mis 36”, lo muestra más honesto y despojado que nunca, con un sonido a la altura de su madurez creativa.

Este regreso cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que, en abril de 2024, el artista anunció públicamente un retiro temporal para volver a inspirarse. “ Necesito escribir sin condicionantes. Me apetece observar, vivir como espectador”, dijo en su momento. Hoy, ese tiempo de pausa se transforma en canciones y escenarios que celebran su vuelta.

El Global Tour KM0 será una invitación a recorrer su trayectoria completa: desde himnos como “Solamente tú”, “Por fin” o “Saturno ”, hasta las nuevas piezas que marcarán su próximo capítulo. Todo con la entrega total que ya es marca registrada en cada show del malagueño.

“Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma, vivo por esto”, expresó Pablo durante el anuncio oficial de la gira en Madrid. Y eso es lo que promete regalarle al público argentino: dos noches para emocionarse, cantar a todo pulmón y abrazar la música.