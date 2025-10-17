A24.com

Pablo Alborán confirma shows en Buenos Aires y Córdoba: cuándo serán

El artista español realizará una parada doble en el país con el Global Tour KM0, la gira con la que recorrerá América y Europa.

17 oct 2025, 13:00
Después de un año de silencio creativo, Pablo Alborán está de regreso. Y lo hace con todo: un nuevo disco, una gira mundial y el corazón puesto en cada show. De la mano de DF Entertainment , el cantautor español se reencontrará con su público argentino en dos fechas imperdibles: el 5 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 7 de marzo en el Quality Arena de Córdoba, como parte de su flamante Global Tour KM0.

Las entradas para los shows de Pablo Alborán en Argentina estarán disponibles:

- 5 de Marzo - Movistar Arena: las entradas estarán a la venta únicamente a través de la página del estadio. La preventa exclusiva será el lunes 20 de octubre, en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general será el 21 de octubre a las 16:00 horas.

- 7 de marzo - Quality Arena: las entradas estarán disponibles únicamente a través de ticketek.com.ar desde el martes 21 de octubre a las 16:00h horas con todos los medios de pago.

La gira —que lo llevará por más de 20 países entre América y Europa— marca el inicio de una nueva etapa artística para Alborán, atravesada por la salida de su séptimo álbum de estudio, KM0, disponible desde el 7 de noviembre. El disco, que ya cuenta con adelantos como “Clickbait”, “Vámonos de aquí”, y “Mis 36”, lo muestra más honesto y despojado que nunca, con un sonido a la altura de su madurez creativa.

Este regreso cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que, en abril de 2024, el artista anunció públicamente un retiro temporal para volver a inspirarse. “ Necesito escribir sin condicionantes. Me apetece observar, vivir como espectador”, dijo en su momento. Hoy, ese tiempo de pausa se transforma en canciones y escenarios que celebran su vuelta.

El Global Tour KM0 será una invitación a recorrer su trayectoria completa: desde himnos como “Solamente tú”, “Por fin” o “Saturno ”, hasta las nuevas piezas que marcarán su próximo capítulo. Todo con la entrega total que ya es marca registrada en cada show del malagueño.

Cuando me subo a un escenario, me dejo el alma, vivo por esto”, expresó Pablo durante el anuncio oficial de la gira en Madrid. Y eso es lo que promete regalarle al público argentino: dos noches para emocionarse, cantar a todo pulmón y abrazar la música.

     

 

