A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
POLÉMICA TOTAL

El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente

Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar comentarios sobre la apariencia de Thiago Medina luego del accidente que casi le cuesta la vida.

16 oct 2025, 10:03
El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente
El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente

El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente

En las últimas horas, Martín Cirio volvió a causar revuelo y generó un gran repudio en las redes sociales por opinar sobre el aspecto físico de Thiago Medina tras haber tenido un grave accidente.

La semana pasada, el ex Gran Hermano fue dado de alta tras haber estado internado por varios días, luchando por su vida. Una vez en su casa, el joven sorprendió a todos al promocionar un sorteo de varios teléfonos IPhone 16. En este posteo, se lo podía ver a Daniela Celis junto al padre de sus hijas, que sostenía uno de los dispositivos.

Leé también

Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta

Se conoció en qué condiciones está Thiago Medina, a días de haber recibido el alta

Esta publicación, tuvo una repercusión bastante importante en X, ex Twitter, y desató todo tipo de comentarios. A raíz de esto, La Faraona opinó sin filtros en su stream y generó polémica.

"Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...", fue el comentario desagradable que hizo Cirio.

"Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", añadió luego generando indignación.

Como era de esperarse, este video se viralizó y rápidamente salieron a criticar fuerte a Martín por la crueldad de sus palabras. "Me tiene harta este trolo no respeta nada. Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así", "No pelotudo, cualquier persona que sale del hospital luego de internado sale así. Encima se ríe", "Que desagradable que te rías de como quedo pobre pibe después de estar un mes internado", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto de lo que sucedió en su vivo.

Embed

Cuántos años tiene Thiago Medina

Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un grave accidente en moto que lo mantuvo en terapia intensiva y requirió tres cirugías.

Tras 28 días de internación, el joven de 22 años recibió el alta médica la semana pasada y continuará su recuperación en su hogar, lo que generó alivio entre sus familiares, amigos y seguidores.

Antes del reality de Telefe, Thiago trabajaba en la recolección de residuos y en una verdulería para ayudar a su familia. Su objetivo al entrar al programa era ganar dinero para mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

Dentro de la casa, su personalidad tranquila y simpatía lo convirtieron en uno de los participantes más populares, donde además conoció a Daniela Celis. Fuera del encierro, la relación se consolidó y, en enero de 2024, recibieron a sus hijas gemelas Laia y Aimé, lo que consolidó su figura en el mundo del espectáculo.

thiago medina 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Martín Cirio La Faraona

Lo más visto