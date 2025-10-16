El desagradable comentario de Martín Cirio al opinar sobre la imagen de Thiago Medina tras su grave accidente

"Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", añadió luego generando indignación.

Como era de esperarse, este video se viralizó y rápidamente salieron a criticar fuerte a Martín por la crueldad de sus palabras. "Me tiene harta este trolo no respeta nada. Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así", "No pelotudo, cualquier persona que sale del hospital luego de internado sale así. Encima se ríe", "Que desagradable que te rías de como quedo pobre pibe después de estar un mes internado", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al respecto de lo que sucedió en su vivo.

Cuántos años tiene Thiago Medina

Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un grave accidente en moto que lo mantuvo en terapia intensiva y requirió tres cirugías.

Tras 28 días de internación, el joven de 22 años recibió el alta médica la semana pasada y continuará su recuperación en su hogar, lo que generó alivio entre sus familiares, amigos y seguidores.

Antes del reality de Telefe, Thiago trabajaba en la recolección de residuos y en una verdulería para ayudar a su familia. Su objetivo al entrar al programa era ganar dinero para mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

Dentro de la casa, su personalidad tranquila y simpatía lo convirtieron en uno de los participantes más populares, donde además conoció a Daniela Celis. Fuera del encierro, la relación se consolidó y, en enero de 2024, recibieron a sus hijas gemelas Laia y Aimé, lo que consolidó su figura en el mundo del espectáculo.