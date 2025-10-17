"Me trató de gato", explosivas declaraciones de la amante de Lautaro Martínez contra Agustina Gandolfo

Ese fue el pie para que Kogan revelara que Gandolfo se comunicó con ella por privado para ponerle los puntos: “Gato ridículo. No te van a quedar ganas de publicar más nada. Para el Mundial buscate a otro, porque por acá no es”.

“No es la primera vez que me escribe”, dijo después de leer el mensaje que le mandó. La respuesta de Kogan fue sincera: “Esto se fue de las manos. Jamás busqué que me relacionaran con que estuve con él, solo que posta era fan”.

Sobre los mensajes de odio que envió Gandolfo, la supuesta amante de Martínez profundizó: “Creo que Agus no está segura con su relación o con ella misma, y no entiendo por qué porque es una mujer hermosa. No quiero quedar como la supuesta amante de Lautaro porque no lo soy, solo soy su fan y no lo voy a dejar de ser”.

¿Qué dijo Agustina Gandolfo de la supuesta amante de Lautaro Martínez?

Agustina Gandolfo se hartó de Agustina Kogan, la influencer que asegura ser la amante de su esposo, el futbolista de la Selección Argentina Lautaro Martínez, y le respondió con todo a través de sus redes sociales. La modelo salió con los tapones de punta para dejar en claro quién es la mujer del delantero del Inter.

Según reveló Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), los rumores de una supuesta tercera en discordia en el matrimonio del jugador y la modelo circulan desde hace más de un año. Sin embargo, tanto Agustina como Lautaro habrían preferido no hablar del tema para no darle entidad y optaron por priorizar su familia, resguardándola de cualquier escándalo mediático.

Pero parece que la situación llegó a un límite, porque en las últimas horas la mujer de Lautaro Martínez cruzó fuerte a la hipotética amante del padre de sus hijos.

Todo comenzó cuando la influencer compartió en su cuenta de Instagram un video desde la cancha alentando a la Selección durante el amistoso contra Venezuela. Además, subió varias fotografías posando con una supuesta gorra autografiada nada menos que por Martínez.

supuesta amante de Lautaro Martínez

Así, la cuenta de Instagram Lomaspopu difundió el picante ida y vuelta de las dos mujeres peleándose por el futbolista.

Agustina Gandolfo no dudó en arremeter contra Kogan, escribiendo en un comentario sobre las controvertidas imágenes: "Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella". Luego agregó: "No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador".

Como era de esperarse, Kogan respondió molesta: "Te cuento que nadie me lo pagó, me lo dieron a ese vip!", y concluyó intentando darle un consejo: "Querete un poco más Agus. Sos linda", mientras aclaraba: "Yo solo lo amo, soy su fan".