"Nico Vázquez va a ser papá por primera vez con Dai Fernández": el comentario que dejó en shock a todos

Y agregó: "Hace mucho que venimos hablando de esta posible relación y el tiempo demostró que tenían razón". Tras escucharla, Augusto Tartúfoli fue por más e hizo un jugado vaticinio para el futuro de los actores que dejó a todos sus compañeros en el estudio.

"¿Querés que te diga algo más? Porque hoy en el corte hablábamos... Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón. Yo vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres", expresó el animador.

"Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai", agregó Sabrina Rojas. Y luego Tartu aclaró: "Esto no es data chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente".

"No es tremendo, es celebrar la vida cuando suceda van a decir Pasó en América tenía razón", concluyó Tartu.

Nico Vázquez blanqueó su relación con Dai Fernández y admitió qué planes tienen

Nico Vázquez habló en el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) de su relación con Dai Fernández y reveló un deseo íntimo que lo emociona.

El actor finalmente confirmó que inició una relación con su compañera de la obra Rocky hace unos días. “Estamos bien, es algo de muy poquitos días, tratando de procesarlo también. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien y quiero que esté todo ordenado”, comenzó diciendo el actor.

Consciente de la repercusión que generó su nueva relación en los medios y en la gente, Nico Vázquez sostuvo: “Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás más que para nosotros, que sabemos cómo fueron las cosas. Ni nosotros entendemos lo que está pasando”.

El actor explicó que habría preferido que no se filtre ningún dato de su relación con Dai Fernández pero que ya no puede ocultar lo que están viviendo y poder mostrarse juntos en público.

“Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque son los primeros días que estoy empezando algo con alguien, que la estoy conociendo desde otro lugar. Entonces, por respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo. Me gustaría poder caminar con ella en la calle”, comentó.