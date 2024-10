Paul McCartney: así cerró su paso por Buenos Aires el astro de la música en River

Con los motores ya andando gracias a la curaduría de un setlist pensado hasta el más mínimo detalle y canciones entrañables como “Let Me Roll It”, “Getting Better”, “Let Them In”, y promediando la primera hora del show, comenzaron a llegar los himnos que llevan el sello de Paul como “Maybe I’m Amazed”, de su disco solista McCartney, o algunas de las más celebradas por los beatlemaníacos como “I’ve Just Seen A Face”, “Love Me Do”, “Blackbird” y “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Paul les regaló a los presentes una joya del repertorio para recordar sus primerísimos pasos: el cover que hacían con The Quarrymen –la banda que integraba con John Lennon y George Harrison antes de ser los Beatles– “In Spite of all the Danger”.

El setlist realmente desborda de hits colosales como pocos artistas en el mundo pueden lograr. Por parte de Wings, suenan canciones como “Nineteen Hundred and Eighty-Five”, y “Jet”. De su repertorio solista, sonaron “Here Today” (1982), la canción que escribió para homenajear a John Lennon, “Dance Tonight” y “New” (2013). Del cuarteto de “los cuatro chicos de Liverpool” como le gusta llamar a los Beatles a Paul, “Lady Madonna”, “Being for the Benefit of Mr. Kite!”, “Something” y “Now and Then”, para desembocar en la inigualable “Get Back”, la canción que le da nombre –juego de palabras mediante– al tour y viste las pantallas del escenario de un sin fin de imágenes de The Beatles que logran emocionar a todos los presentes.

El segmento final terminó de llevar a los 70.000 fans presentes al pico máximo de la emoción: los máximos hits de Wings, “Band On the Run” y “Live and Let Die”, y las baladas de los Beatles “Let It Be” y “Hey Jude”. Después de más de dos horas de tocar y cantar sin pausas, en conexión plena con su público, Paul McCartney tenía unos bises preparados que dejarían a cualquiera sin aliento. “I've Got a Feeling” abrió este momento final, seguido por “Birthday”, “Sgt. Pepper”, “Helter Skelter” y “Golden Slumbers”.

¿Cómo cerrar una noche de estas características si no es con “The End”, la canción de Abbey Road que sentencia “And in the end, the love you take is equal to the love you make” (algo así como “Y al final, el amor que te llevas es equivalente al amor que das"). Y vaya si no es cierto mirando y escuchando la ovación que despidió al ídolo.

Todavía queda una última fecha para esta visita tan especial de Paul McCartney en Argentina, pero habrá que esperar su regreso luego de sus compromisos en Chile y Brasil, para que regrese al país el miércoles 23 de octubre y se presente en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, provincia donde tocó por última vez en 2016. Las últimas entradas para no quedarse afuera de la pasada del astro de la música por Córdoba se pueden adquirir únicamente a través de allaccess.com.ar.