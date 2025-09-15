Pedro Capó en Buenos Aires: así fue su exitoso show en el Gran Rex

Uno de los momentos más emocionantes de la velada fue la interpretación de “De Qué Vamos a Hablar”, donde se sumó al escenario Camilú, la joven cantautora argentina. El inesperado dueto despertó una respuesta eufórica que llenó el teatro de aplausos, convirtiéndose en una de las postales más memorables de la noche.

A lo largo del show, Pedro Capó no solo conquistó con su voz y sus canciones, sino también con su cercanía. El público comenzó a corear al unísono su nombre: “¡Pedro, Pedro!”, y visiblemente emocionado, el artista se detuvo a agradecer entre gritos interminables, dejando en claro la fuerza del vínculo con sus fans argentinos y la intensidad con la que vivieron la noche.

Con producción de LEB Entertainment, Pedro Capó reafirmó por qué es una de las voces más destacadas de la música latina. Dueño de un repertorio que trasciende géneros y de un carisma único en escena, el artista dejó en claro que Argentina es siempre una parada obligatoria en su camino, y que su vínculo con el público local sigue creciendo con cada presentación.