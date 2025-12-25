REOT presenta su nuevo DISCO  "Sin Saber a Dónde Voy"

Embed - REOT - Sin Saber a Dónde Voy (Visualizer)

Historia de REOT a lo largo de estos años:

REOT es una banda que representa lo que el rock argentino necesitaba en esta época: fuerza, identidad y conexión real con la gente joven. No son una banda que copia el pasado, sino que reinterpretan el ADN del rock nacional con una identidad 2026 sin miedo a mezclar emociones intensas con potencia escénica. Con 19 canciones propias bajo el brazo, vienen construyendo una carrera sólida y firme en la escena nacional.

Su trayectoria ya los llevó a telonear a grandes figuras de la música actual como Lit Killah, Luck Ra y Las Pastillas del Abuelo.

La banda no solo pisa fuerte en vivo: su música suena en las radios más importantes del país, desde Rock & Pop hasta Los 40, y han tenido una presencia internacional en medios de televisión de Argentina, España, México y Guatemala. En 2025, uno de sus temas “Dimelo” fue elegido para musicalizar "La Voz Argentina", lo que los llevo a tener un público mucho mas grande que hoy los sigue de cerca.

Tienen algo especial: no suenan como nadie, pero hacen que todos se sientan parte.