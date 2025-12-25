REOT presenta su nuevo DISCO "Sin Saber a Dónde Voy"
25 dic 2025, 08:00
“Sin Saber a Dónde Voy” es el nuevo disco de REOT, y nace como un espejo de nuestro tiempo. Es un álbum que retrata la ansiedad postpandémica, la soledad que nos atravesó en silencio, la sombra de la depresión y los excesos que intentamos usar como refugio cuando todo parecía tambalear. También habla del ruido constante de las redes sociales, de esa necesidad de mostrarnos enteros aunque por dentro estemos quebrados.
En cada canción, REOT logra transformar la incertidumbre en un manifiesto de rock visceral. Las guitarras empujan como un grito que pide aire, la voz late con crudeza y ternura a la vez, y las letras iluminan lo que solemos callar: el vértigo de estar vivos en un mundo que cambia demasiado rápido.
“Sin Saber a Dónde Voy” no es un disco que ofrezca respuestas fáciles. Es un viaje honesto, catártico y liberador, que abraza lo frágil para convertirlo en arte.
Desde Buenos Aires al país, REOT entrega un trabajo que desarma y deslumbra, y que confirma lo que ya muchos saben: el rock sigue siendo la forma más auténtica de gritar lo que sentimos.
Historia de REOT a lo largo de estos años:
REOT es una banda que representa lo que el rock argentino necesitaba en esta época: fuerza, identidad y conexión real con la gente joven. No son una banda que copia el pasado, sino que reinterpretan el ADN del rock nacional con una identidad 2026 sin miedo a mezclar emociones intensas con potencia escénica. Con 19 canciones propias bajo el brazo, vienen construyendo una carrera sólida y firme en la escena nacional.
Su trayectoria ya los llevó a telonear a grandes figuras de la música actual como Lit Killah, Luck Ra y Las Pastillas del Abuelo.
La banda no solo pisa fuerte en vivo: su música suena en las radios más importantes del país, desde Rock & Pop hasta Los 40, y han tenido una presencia internacional en medios de televisión de Argentina, España, México y Guatemala. En 2025, uno de sus temas “Dimelo” fue elegido para musicalizar "La Voz Argentina", lo que los llevo a tener un público mucho mas grande que hoy los sigue de cerca.
Tienen algo especial: no suenan como nadie, pero hacen que todos se sientan parte.