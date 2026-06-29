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República Folklore anuncia su grilla artística con La Sole, Abel Pintos, Cazzu y más

La programación reunirá a los grandes nombres del folklore argentino junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiendo y enriqueciendo el género.

29 jun 2026, 10:00
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La Sole
La Sole

Buenos Aires tendrá su gran encuentro folklórico. El 21 y 22 de noviembre nacerá República Folklore, un festival que llega para sumar su voz a la rica tradición de más de 500 festivales que, desde hace décadas, mantienen viva una de las expresiones culturales más importantes de Argentina.

Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad, miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en 3 escenarios, una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones.

La programación reunirá a los grandes nombres del folklore argentino junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiendo y enriqueciendo el género, proponiendo un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y quienes recién comienzan a descubrirlas.

El line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión. Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan una grilla que también incluye a Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre muchos otros.

     

 

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