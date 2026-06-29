República Folklore anuncia su grilla artística con La Sole, Abel Pintos, Cazzu y más

El line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión. Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan una grilla que también incluye a Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre muchos otros.