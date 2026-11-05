Ronnie Wood reveló con Mario Pergolini qué frena la vuelta de los Rolling Stones y señaló a Keith Richards

En relación con este material, señaló que tanto él como Mick Jagger participaron de algunas actividades promocionales. Sin embargo, los próximos pasos de la agrupación todavía dependen de una decisión de Keith Richards, quien manifestó sentirse agotado por el ritmo que implican las giras internacionales y no tendría deseos de volver a realizar tours, al menos por un tiempo.

“Mick y yo ya estuvimos promocionando un poco, pero estamos esperando a que Keith se acomode y decida qué quiere hacer para su futuro, porque está un poco cansado de la ruta en este momento”, reveló ante la consulta de Mario Pergolini.

De esta manera, la continuidad de las presentaciones en vivo de los Rolling Stones quedó supeditada a lo que resuelva Richards. Mientras tanto, sus compañeros aguardan que pueda definir qué quiere hacer con su futuro musical antes de organizar nuevos compromisos sobre los escenarios.

Qué decisión tomó Ronnie Wood mientras Keith Richards decide si quiere continuar con las giras de los Rolling Stones

Lejos de quedarse esperando una resolución de la banda, Ronnie Wood decidió tomar la iniciativa y continuar con su carrera en vivo de manera independiente. El guitarrista optó por organizar sus propias presentaciones para seguir en contacto con la música y con sus seguidores.

Durante la entrevista, explicó que no estaba dispuesto a permanecer inactivo mientras se define el panorama de los Rolling Stones y que por eso resolvió salir a tocar por su cuenta.

“Así que pensé: 'Bueno, no me voy a quedar sentado a esperar, voy a salir a tocar'”, expresó con determinación frente a Mario Pergolini, quien se mostró especialmente entusiasmado por tenerlo como invitado en su programa.

La decisión, además, tuvo una recepción muy positiva. Wood contó que recibió comentarios alentadores sobre sus actuaciones y reveló un mensaje que le envió Rod Stewart, quien quiso expresarle personalmente su alegría por verlo nuevamente sobre los escenarios.

El reconocido cantante británico destacó la trayectoria de su amigo y le hizo saber que estaba orgulloso de que continuara desarrollando su actividad musical. Incluso, le comentó que había recibido buenas referencias de espectadores que disfrutaron de sus recientes presentaciones.

“Hoy recibí un mensaje de Rod Stewart y me dijo: 'Ronnie, estoy muy orgulloso de ti, mi viejo amigo. Me alegra que salgas a tocar y la gente me dice que realmente lo está disfrutando y amando lo que haces'”, relató el histórico guitarrista.

Por otra parte, la llegada del músico a la Argentina también despertó una gran expectativa entre los fanáticos de los Rolling Stones. Ronnie Wood arribó al país en las últimas horas y tuvo una cálida recepción de sus seguidores, que lo esperaban antes de su entrevista con Mario Pergolini.

La sorpresa fue grande para el guitarrista, que se encontró con admiradores reunidos en Buenos Aires con banderas y remeras que llevaban estampada la tradicional lengua, uno de los símbolos más emblemáticos de la agrupación británica.

El motivo de su visita es brindar un show en el estadio Arena, donde tendrá un nuevo encuentro con el público argentino. Así, mientras Keith Richards define si está dispuesto a retomar las giras internacionales, Wood continúa adelante con sus propias presentaciones y demuestra que no piensa alejarse de la música en vivo.