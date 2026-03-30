Sol Cirocco, la bailarina de los videoclips más virales, habló del lado más duro de la fama

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Su formación comenzó en 2015 con un seminario en la Escuela Laura Fidalgo. Luego continuó con una carrera integral de danza en la Escuela Reina Reech entre 2015 y 2017, y más tarde profundizó su entrenamiento en danza y acrobacia en Studio Flavio Mendoza, donde se formó entre 2018 y 2022. A la par, desde 2021 estudia Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo, mostrando otra faceta de su perfil artístico.

Sobre sus primeros pasos en el ambiente, Sol recordó: “Después de recibirme como bailarina en el estudio de Flavio Mendoza comencé a trabajar en Club Araoz como bailarina y luego de unos meses en Blackcream, donde conocí a Ivana Salas. Ella me vio bailar y me pidió ser bailarina de Black. Ivana fue quien me sumergió en todo el mundo de los videoclips de artistas de Argentina y me abrió muchas puertas”.

Con una mirada honesta sobre lo que implica abrirse camino en el ambiente artístico, también habló del impacto emocional de una carrera tan demandante. “El verdadero desafío no es solo alcanzar el éxito, sino mantenerse fuerte frente a las incertidumbres que vienen con la carrera artística”, señaló.

En esa misma línea, remarcó que los sacrificios personales, las largas horas de ensayo y las críticas constantes pueden afectar profundamente. Muchas veces, según admitió, aparece la sensación de que nunca alcanza.

“A veces, el éxito en el escenario es tan efímero que genera una sensación de vacío cuando las luces se apagan”, reflexionó.

A las exigencias propias del oficio, Sol debió sumarle además la exposición en redes sociales, otro factor que suele intensificar inseguridades y presiones. Sin embargo, supo sobreponerse y seguir construyendo una carrera firme dentro de un universo tan competitivo como el de la música urbana.