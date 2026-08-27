Tan Biónica anuncia su regreso para el 2027: cuándo y dónde será

La preventa de entradas estará disponible desde el lunes 31 de agosto a las 13hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará una vez agotada la preventa con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés.

GIRA “EL REGRESO TOUR”:

6 de septiembre - Teatro Caupolicán - Santiago de Chile

8 de septiembre - Royal Center - Bogotá

10 de septiembre - Teatro Metropólitan - Ciudad de México

13 de septiembre - Festival Cordillera - Bogotá

18 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

19 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

20 de septiembre - Antel Arena - Montevideo

25 de septiembre - Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy

10 de octubre - Arena Asunción - Asunción

22 de octubre - Razzmatazz - Barcelona

25 de octubre - Live Las Ventas - Madrid

31 de octubre - Estadio Boca Unidos - Corrientes

7 de noviembre - Five Park - Neuquén

14 de noviembre - Estadio Instituto - Córdoba

21 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

22 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata

5 de diciembre - Estadio Newell’s Old Boys - Rosario

12 de diciembre - Estadio UNO - La Plata

11 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!