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Soledad Silveyra atraviesa un difícil momento de salud: "Quiero recuperarme"

Soledad Silveyra habló sobre su presente personal en el Día Internacional del Actor y la Actriz, y expresó sus ganas de volver a trabajar tras alejarse de la actuación por un problema de salud.

27 ago 2026, 12:08
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Soledad Silveyra atraviesa un difícil momento de salud: "Quiero recuperarme"

Soledad Silveyra atraviesa una pausa obligada en su carrera, pero dejó en claro que su gran deseo es volver a pisar un escenario. En el Día Internacional del Actor y la Actriz, y a seis meses de haberse alejado de la actuación por un problema de salud, la actriz compartió una reflexión íntima en su cuenta de Instagram: "Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar".

En su publicación, Silveyra también contó una anécdota que refleja la vigencia de uno de sus personajes más emblemáticos: al subirse a un taxi, el conductor la reconoció por su papel de Mónica en Rolando Rivas, taxista, ficción que protagonizó hace más de cinco décadas. "Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí", escribió.

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La actriz reflexionó además sobre lo que significa para ella su profesión después de tantos años de trayectoria: "La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad".

Su mensaje estuvo atravesado también por la tristeza que le generó la muerte de Luis Brandoni, con quien compartió trabajos a lo largo de su carrera. En ese sentido, recuperó una frase que el actor solía repetir y que hoy cobra un significado especial para ella: "El escenario cura todo". Silveyra debió interrumpir su actividad luego de sufrir una caída al regresar de un spa en Punta del Este, que le provocó una fractura en la sexta vértebra lumbar: "Yo no sabía que estaba quebrada", había contado sobre aquel momento, cuando incluso siguió trabajando varios días pese al dolor hasta que su cuerpo le puso un límite.

¿Qué obra estaba realizando Solita Silveyra con Luis Brandoni?

La obra teatral que unió por primera vez sobre las tablas a Soledad Silveyra y Luis Brandoni fue ¿Quién es quién?, una comedia fresca, ágil y reflexiva de la dramaturga francesa Audrey Schebat y dirigida por Héctor Díaz.

En la obra, la trama se sumerge en los desencuentros de un matrimonio de larga trayectoria, el cual desata discusiones y verdades ocultas sobre la rutina y la convivencia mientras espera la llegada de una pareja amiga para cenar.

El espectáculo se convirtió en un gran éxito de taquilla tras su estreno a principios de 2025 en el histórico Teatro Liceo y continuó su recorrido en las carteleras de la calle Corrientes y de Mar del Plata hasta abril de 2026, momento en que las funciones concluyeron de manera definitiva tras el sensible fallecimiento del primer actor.

     

 

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