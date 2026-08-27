Soledad Silveyra atraviesa un difícil momento de salud: "Quiero recuperarme"

¿Qué obra estaba realizando Solita Silveyra con Luis Brandoni?

La obra teatral que unió por primera vez sobre las tablas a Soledad Silveyra y Luis Brandoni fue ¿Quién es quién?, una comedia fresca, ágil y reflexiva de la dramaturga francesa Audrey Schebat y dirigida por Héctor Díaz.

En la obra, la trama se sumerge en los desencuentros de un matrimonio de larga trayectoria, el cual desata discusiones y verdades ocultas sobre la rutina y la convivencia mientras espera la llegada de una pareja amiga para cenar.

El espectáculo se convirtió en un gran éxito de taquilla tras su estreno a principios de 2025 en el histórico Teatro Liceo y continuó su recorrido en las carteleras de la calle Corrientes y de Mar del Plata hasta abril de 2026, momento en que las funciones concluyeron de manera definitiva tras el sensible fallecimiento del primer actor.