Tan Biónica en Vélez: cuándo y dónde será el primer show en 2026

A pocos días de su salida, ya supera los 12 millones de streams en plataformas digitales y debutó con todo su tracklist dentro del Top 50 de Spotify Argentina, en el siguiente orden: “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención”.

Actualmente, el álbum mantiene dos singles en el Top 50 de Argentina: “Tus Cosas” (feat. Airbag) en el puesto #12 y “El Problema del Amor” en el #38, consolidando el gran impacto de este esperado regreso.

Con esta nueva producción, Tan Biónica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

El show en Vélez será una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.

La preventa exclusiva estará disponible desde el miércoles 12 de noviembre a las 12hs, hasta agotar stock, a través de EnigmaTickets.com, con el beneficio de 6 cuotas sin interés para quienes abonen con tarjeta de crédito BBVA Visa utilizando Modo o Mercado Pago. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general, también disponible en EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago habilitados y el mismo beneficio de 6 cuotas sin interés.