Tan Biónica en Vélez: cuándo y dónde será el primer show en 2026
Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada por Chano, Bambi, Diega y Seby está de vuelta.
11 nov 2025, 11:00
Chano de Tan Biónica: por qué La Melodía de Dios habla del 4 de noviembre.
Más unidos y sólidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.
Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.
Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda.
El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
A pocos días de su salida, ya supera los 12 millones de streams en plataformas digitales y debutó con todo su tracklist dentro del Top 50 de Spotify Argentina, en el siguiente orden: “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención”.
Actualmente, el álbum mantiene dos singles en el Top 50 de Argentina: “Tus Cosas” (feat. Airbag) en el puesto #12 y “El Problema del Amor” en el #38, consolidando el gran impacto de este esperado regreso.
Con esta nueva producción, Tan Biónica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.
El show en Vélez será una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.
La preventa exclusiva estará disponible desde el miércoles 12 de noviembre a las 12hs, hasta agotar stock, a través de EnigmaTickets.com, con el beneficio de 6 cuotas sin interés para quienes abonen con tarjeta de crédito BBVA Visa utilizando Modo o Mercado Pago. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general, también disponible en EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago habilitados y el mismo beneficio de 6 cuotas sin interés.