La China Suárez se mostró con las mascotas de las hijas de Wanda Nara y generó un nuevo escándalo

Este lunes 10 de noviembre, Mauro Icardi aterrizó en la Argentina acompañado por la China Suárez, y, como era de esperar, las repercusiones no tardaron en explotar. En medio de este reencuentro familiar, trascendió que Wanda Nara habría pedido a la Justicia que su ex no compartiera el momento con sus hijas en presencia de la actriz ni de los hijos de ella. Sin embargo, el juez a cargo del caso no avaló su solicitud.

Según reveló Guido Zaffora en DDM (América TV), la decisión fue confirmada por la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio. “El juez resolvió que Eugenia y sus hijos puedan estar presentes en el encuentro entre Mauro e hijas. Consideró que la última vez que se vieron antes del viaje a Turquía la reacción de las nenas fue buena y no hubo situaciones negativas”, explicó el panelista.

Además, Zaffora sumó que “Wanda me dijo que en septiembre le pidió a Mauro que viajara a la Argentina porque las nenas lo extrañaban, y que cuando él tuvo tiempo libre se había acordado que las viera, pero nunca vino”. También deslizó que la empresaria estaría molesta por una presunta deuda alimentaria que rondaría los 152 mil dólares.

El periodista también compartió un mensaje que, según él, Wanda le habría enviado, aclarando su postura sobre la presencia de la actriz: “Yo quería que estén con Eugenia, no tengo ningún problema, como las nenas están con mi pareja. Pero las nenas me dijeron que no quieren estar con Eugenia. Las nenas le contaron a la Licenciada Mattera que Mauro las obliga a pedir ver a la China Suárez. A mí me da igual, él sabrá. Después de todo, es la relación de él con sus hijas”.

El esperado encuentro entre Icardi y las niñas se programó para el 11 de noviembre al mediodía, una vez que salgan del colegio. Aunque, según Zaffora, el delantero tendría un “Plan B”: “Icardi dijo que las nenas podrían no ir al colegio porque conoce el accionar de Wanda, y que en ese caso debería ir al Château Libertador. Es algo que están previendo, no confirmado”.

Por último, el panelista contó que “el juez Hagopian advirtió que si Wanda se niega a entregar a las hijas, la policía ya fue notificada para presentarse en el edificio y garantizar el encuentro”.

Así, la Justicia rechazó el pedido de Wanda Nara de excluir a la China Suárez del reencuentro familiar, dejando en claro que el contacto entre Icardi y sus hijas debe concretarse, con o sin su aprobación.