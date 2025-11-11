Le rayaron la camioneta y Alex Caniggia explotó de furia en un video: "La envidia mata"

"La 0KM rayada por algún barat mugroso del or... todo rayado. Y viste, la verdadera envidia mata", finalizó la grabación Alex Caniggia, quien luego se acercó a un centro de detailing para la reparación de las marcas en la carrocería del vehículo.

Cabe recordar que hace pocas semanas la pareja de Melody Luz y padre de Venezia había contado con felicidad sobre la adquisición del nuevo vehículo de manera polémica desde las redes.

"Nave nueva 0 barats secos solo millos 0Km. Gracias a mi obvio, trabajen gente. La regla número uno es ser millo en la vida", indicó fiel a su estilo el mediático.

Alex Caniggia se metió con Wanda Nara y Melody Luz tomó partido en la polémica

En los últimos días trascendió que Wanda Nara tendría en mente llevar a la Justicia a Alex Caniggia tras un polémico comentario que hizo sobre ella, según informó Laura Ubfal en el ciclo de streaming en Bondi Live que conduce con Nazarena Vélez.

¿El motivo? "Porque la trató de Peppa Pig. Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor. Pero bueno, es su personalidad, es su forma de hacer polémica. Hay consecuencias”, precisó la periodista.

En ese contexto, quien salió a responder a algunas críticas por lo manifestado por su pareja fue Melody Luz, quien desde su cuenta en X respoindió a algunos comentarios que la señalaban por los dichos del papá de su hija Venezia.

La bailarina fue clara y explicó que muchas veces no esta de acuerdo con sus comentarios o acciones pero que es responsablidad de él y ella no está para educarlo.

"A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo", precisó en un mensaje Melody Luz.

Luego, otra usuaria le dijo: "Yo como mujer no te bardearía jamás! Pero ¿por qué permitís semejante agresion hacia una mujer? Teniendo en cuenta que tienen una hija mujer y que el día de mañana también puede ser gordita, qué horror meterse con el cuerpo de alguien".

A lo que Melody Luz se plantó y respondió categórica: "¿Y qué sabes si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda".