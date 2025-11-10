El fuerte mensaje de Wanda Nara a Yanina Latorre sobre la próxima jugada en la Justicia contra Mauro Icardi

Acto seguido, Fede Popgold intervino con una reflexión sobre el conflicto: “A mí me parece que acá hay dos discusiones. Una es subjetiva y moral, si querés, sobre Icardi y Wanda y quién se comporta mejor. Hay otra cosa que es una discusión que no se puede ni dar, que es que las chicas tienen que cobrar una cuota alimentaria, porque no tiene que ver ni con el ingreso de Wanda ni con nada. No hay discusión”.

Por su parte, Yanina sumó una mirada más emocional sobre el vínculo entre Icardi y sus hijas: “Yo entiendo la pelea, el despecho, pero no puede ser que Icardi lo enoje tanto todo lo de Wanda que en el medio no vea a sus hijas y se haga todo imposible por no estar con ellas. Yo sé que es un buen padre, es un padre cariñoso”.

¿Cuál fue el nuevo paso legal que dio Wanda Nara contra Mauro Icardi en medio del conflicto familiar?

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el vínculo con sus hijas sigue escalando, y en las últimas horas se conoció una nueva presentación judicial por parte de la conductora que vuelve a poner tensión en la relación con su expareja.

Este lunes, con la llegada de Icardi y la China Suárez al país desde Turquía —donde el delantero juega actualmente—, se esperaba un reencuentro familiar con sus hijas tras varios meses de distancia. Sin embargo, Wanda interpuso una medida cautelar que podría alterar esos planes.

La noticia fue revelada por Gustavo Méndez durante el debut de Moria Casán en su nuevo programa La mañana con Moria (El Trece), donde se detalló que Wanda solicitó formalmente que la actual pareja de Icardi no tenga contacto con sus hijas durante la estadía en Argentina.

De acuerdo al escrito firmado por el abogado Nicolás Payarola, representante legal de Wanda, la solicitud incluye que “se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”, según explicó el periodista en el ciclo.

Además, el documento judicial pide “que se atienda la voluntad que las niñas expresaron ante la Licenciada Fernanda Matera y que la visita de su padre sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la posibilidad de que la pareja del señor Icardi y sus hijos puedan participar del encuentro”.

En caso de que la Justicia apruebe la medida y Mauro no cumpla con lo estipulado, deberá enfrentar una sanción económica que asciende a los 100 millones de pesos.

Icardi llegó al país acompañado por la China Suárez y planea permanecer en Argentina hasta el 15 de este mes, fecha en la que debe regresar a Turquía para reincorporarse al Galatasaray.

Por ahora, resta saber si este nuevo pedido judicial de Wanda Nara será aceptado y si efectivamente Eugenia Suárez deberá mantenerse al margen de los momentos que Mauro comparta con sus hijas durante su visita.