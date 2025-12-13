Tras el éxito con sus conciertos sinfónicos, Diego Torres anunció su regreso para el 2026

Sin título

Uno de los momentos imperdibles fue la presentación de su colega mexicano Eden Muñoz, donde se vivió un momento hilarante. Diego interpretó una personalidad mexicana que dejó al público preparado para escuchar la canción que hicieron juntos del último álbum del artista “Mi Norte & Mi Sur”. Además las fans sorprendieron con una participación especial al presentar carteles con la frase “Sos mi Norte y mi Sur”.

A la última velada especial se sumó un momento memorable: la participación de Miranda! que por primera vez en vivo Ale Sergi y Juliana Gattas se unieron a Diego para interpretar juntos “Trepando Paredes”, sorprendiendo al público con una versión única y celebrada.

Atravesando por miles de recuerdos, Diego Torres emocionó a cada uno de sus seguidores expectantes con las icónicas, “Dejarlo todo Afuera” y “Tratar de estar mejor”, donde recibió una ovación arrasadora.

Casi llegando al final, el Movistar Arena se cubrió de una navidad inolvidable con “Noche de paz”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Navidad”, clásicos que coronaron una noche memorable junto a la orquesta sinfónica que se lució a través de sus instrumentos de principio a fin.

“Mejor que ayer” fue, una vez más, la canción elegida con la que el artista se despidió de estas tres noches sinfónicas atrapantes donde dejó huella en la vida de todos los presentes.

Ahora, Diego Torres proyecta un 2026 en el que iniciará una nueva etapa con su gira “Mi norte & mi sur Tour”, presentando su nuevo álbum. Además, sorprendió con una fecha más en el Movistar Arena para el día 5 de junio.

Diego Torres, contó con un 2025 exitoso arriba de los escenarios donde recorrió nuestro país y España reuniendo generaciones. En el marco de esta gira extraordinaria, celebrando más de 30 años de carrera, el artista no para de sorprender y crecer.

Durante este año, más de 11 ciudades lo han recibido en un reencuentro único con una producción de primer nivel. Algunas de ellas fueron: Málaga, Barcelona y Madrid. Además, en el mes de junio brindó shows en suelo argentino, en las provincias de Tucumán, Salta y Córdoba y en San Juan siempre a sala llena.

Recientemente, desembarcó en Santiago de Chile, el 29 de noviembre, coronando otro año de grandes logros. Por otro lado, uno de sus maravillosos temas como “Intuición”, fue elegido como canción oficial del Mundial de Clubes de la FIFA que se desarrolló en Estados Unidos, llevando nuevamente su mensaje al mundo.