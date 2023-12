TURNSTILE anuncia show en Argentina

Desde que TURNSTILE lanzó su EP de lanzamiento Pressure to Succeed en 2011, le llegó una nueva vida al punk y pasó lo inimaginable: la banda puso el hardcore, subgénero más aguerrido del punk, en el mainstream, dejando entrar con maestría diversas influencias sonoras de los más variados géneros. Luego de una primera presentación inolvidable en Argentina en el marco de Lollapalooza 2022, TURNSTILE confirma su primera fecha en solitario en el país, el sábado 13 de abril en el Teatro Vorterix, con producción de DF Entertainment. Las entradas se podrán conseguir en preventa Santander American Express el próximo martes 12/12 a las 10 am a través de AllAccess , en 3 cuotas sin interés. La venta general, con todos los medios de pago, comienza el miércoles 13/12 a las 11 am.