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Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

Tras el éxito de 2024 y con una nominación a los Premios Hugo 2025, el gran espectáculo familiar regresa con Diego Topa, Laurita Fernández y más de 30 artistas en escena entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo.

28 sept 2026, 11:00
Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

El gran espectáculo de las fiestas DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE vuelve a Buenos Aires el 22 de diciembre con dos funciones en Movistar Arena, a las 15:00hs y a las 20:00hs. Diego Topa y Laurita Fernández regresan como los protagonistas del show junto a algunos de los personajes más queridos de Disney, entre ellos Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Anna y Elsa de FROZEN, Rapunzel y Flynn de ENREDADOS, y por primera vez en este show, Woody y Buzz Lightyear de TOY STORY.

DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE cuenta con más de 30 artistas en escena entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo, y un gran despliegue visual y musical con un emocionante final que acompañará el mágico encendido del árbol de Navidad.

DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE presenta canciones icónicas de grandes éxitos como FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, MOANA: UN MAR DE AVENTURAS, EL REY LEÓN, ENCANTO, y por primera vez, TOY STORY, entre otros.

“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, dice Topa.

Laurita agrega por su parte: “Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en el Movistar Arena, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación el 1 de octubre a las 13:00hs con hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO, a través de www.movistararena.com.ar. La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13:00hs en www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO. Los menores de dos años no abonan entrada. Conocer ubicaciones y precios aquí.

Además, a partir del 1 de octubre, quienes están suscritos a Disney+ y cumplen con los requisitos, podrán obtener un 15% de descuento en la compra de entradas, con un máximo 6 entradas por suscriptor. Este beneficio es acumulable con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación. Válido desde el 1 de octubre de 2026 hasta agotar stock. Para más información o limitaciones aplicables consulte bases y condiciones en Disney+ Beneficios (http://disneyplus.com/beneficios).

Para aquellas personas que necesiten reducir estímulos sensoriales habrá disponible un área de regulación sensorial. El show contará con la posibilidad de acceder a un kit sensorial para utilizar durante el evento con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También se dispondrá de un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida (con CUD). Los detalles para solicitar estas entradas se informarán en la ticketera del Movistar Arena.

“DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE” es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora, bajo licencia de Disney.

     

 

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