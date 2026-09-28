Vuelve Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable con Topa y Laurita Fernández

Laurita agrega por su parte: “Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en el Movistar Arena, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación el 1 de octubre a las 13:00hs con hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO, a través de www.movistararena.com.ar. La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13:00hs en www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación pagando exclusivamente con QR desde BNA+ MODO. Los menores de dos años no abonan entrada. Conocer ubicaciones y precios aquí.

Además, a partir del 1 de octubre, quienes están suscritos a Disney+ y cumplen con los requisitos, podrán obtener un 15% de descuento en la compra de entradas, con un máximo 6 entradas por suscriptor. Este beneficio es acumulable con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación. Válido desde el 1 de octubre de 2026 hasta agotar stock. Para más información o limitaciones aplicables consulte bases y condiciones en Disney+ Beneficios (http://disneyplus.com/beneficios).

Para aquellas personas que necesiten reducir estímulos sensoriales habrá disponible un área de regulación sensorial. El show contará con la posibilidad de acceder a un kit sensorial para utilizar durante el evento con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También se dispondrá de un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida (con CUD). Los detalles para solicitar estas entradas se informarán en la ticketera del Movistar Arena.

“DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE” es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora, bajo licencia de Disney.