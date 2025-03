Wanda Nara explotó y se defendió de las acusaciones de Mauro Icardi con un durísimo descargo

Y es que el día que Wanda le entregó a las menores a Mauro, muchos cuestionaron el hecho de que ellas estaban sin sus pertenencias como las mochilas del colegio.

"En enero compré todo nuevo ¿pretendían que vuelva a entregar ropa y mochilas para que no me regresen? Excusas de quien decidió venir a mi casa a devolver perritos que tengo en un departamento todo el año pero en mi casa de los sueños no entraban", planteó.

En el mismo posteo, incluyó un escrito que menciona que las pertenecías de las chicas se encuentran en la casa de Mauro exigiendo que sean devueltas y distintas pruebas sobre lo que sucedió en esa semana con respecto a la revinculación.

Para cerrar, dejó un fuerte mensaje y concluyó: "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada . Por qué son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en Gatos y no en sus perritos e hijas".

"Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños que no quiero que se me arruine el patrimonio", disparó.

Cómo es la exclusiva casa de 4 millones de dólares que Wanda Nara quiere comprar en Nordelta

Como es habitual, Wanda Nara siempre se las ingenia para ser noticia. Y después del escándalo de Chateau, no sólo se la vinculó a Elías Piccirillo supuestamente por haberle comprado su camioneta de alta gama, sino también por habérsela visto en el country donde justamente vive el empresario el día que lo detuvo la policía.

Lo cierto es que con el paso de las horas, la mediática desmintió categóricamente haberle comprado su camioneta a Piccirillo, así como también aseguró desde sus redes sociales que su presencia en el exclusivo barrio privado de Nordelta tuvo que ver con que estaba viendo "unos terrenos".

Así las cosas, este jueves Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) que en realidad Wanda no fue a ver "terrenos" sino casas, y acto seguido compartió con la audiencia imágenes de la propiedad del barrio Yatch que sería "la ideal" para la mediática, mientras deslizó sin filtro: “no sé para qué quiere otra casa, con todas las que tiene”.

“¿Será para estar más cerca de Icardi, de la China? Cada vez se va acercando más”, disparó picante la conductora en clara referencia a la obsesión de la mayor de las Nara con su ex y su actual pareja. En tanto, acto seguido Yanina Latorre mostró las fotos “de una de las casas que Wanda fue a ver y que sería la que más se acerca a lo que ella pretende”.

“Sale 3.900.000 dólares, precio de venta. La podés alquilar, aunque no sé si es una inversión”, detalló Latorre mientras especificó que la exclusivísima casa de tres plantas se puede alquilar por 27 mil dólares por mes. Asimismo, Yanina agregó que la propiedad está construida en dos lotes unificados que hacen un total de 2.410 metros cuadrados, de los cuales 1,170 metros cuadrados ocupan la construcción.