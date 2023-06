Nacho Castañares confesó el mensaje privado a María Becerra que lo avergonzó durante años: "No lo sabe nadie"

"¿No les pasó cuando entraron a la casa de acordarse que quizás estaban en el chat de algún famoso tirándole onda?", planteó la Tora a sus ex compañeros de Gran Hermano 2022.

Y ahí Nacho comentó su particular historia del pasado: "Me da mucha cosa contar esto porque no lo sabe nadie, lo borré cuando lo vi".

"En 2016 o 2017 fue, no me acuerdo por qué, le había respondido una historia a María Becerra. Y le puse algo de sos hermosa", recordó el joven.

Y relató el encuentro que tuvo hace poco con la cantante en un evento donde se sacó una foto con ella y cuál fue su reacción al recordar esa historia que le había comentado.

"Hace poco que nos invitaron a la avant premiere de una película a la que también había ido María. Subí una historia con ella re buena onda, pero cuando subí la historia, la menciono, entro al chat y me doy cuenta que había un mensaje mío que le decía 'Sos hermosa'. Ni me acordoba, y agarré y lo borré a la mier...", reconoció entre risas.

