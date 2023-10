Nacho Castañares confesó el verdadero motivo de su separación de La Tora 

Ahora, ya con la información procesada por todos, incluso por ellos mismos, fue Nacho quien reveló el motivo por el que junto con La Tora decidieron terminar su noviazgo.

La Tora y Nacho

"¿Tanto trabajo y tanta exposición jugó en contra para la pareja?" fue la consulta sin filtro de Carmen Barbieri a Nacho en Mañanísima (Ciudad Magazine) este martes al cumplirse precisamente un año del comienzo de Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe. Pero su respuesta fue tajante: "No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos".

Fue allí cuando la conductora subió la apuesta e insistió "¿Y por qué se separaron entonces?", a lo que Nacho respondió directo y sin vueltas: “Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación futura.

"Pero algo pasó, no es que uno se separa para no terminar mal...", remarcó la actriz pero Nacho se mantuvo en sus dichos y aseguró: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”. "Más adelante no sabemos cómo puede seguir" deslizó y dejó en claro: “Si nos reencontramos la mejor y sino también lo mejor para cada uno. Estamos en contacto, hablamos para saber cómo estamos, nos acompañamos desde ese lado”, concluyó despreocupado.

¡Inesperado! Se separaron Nacho y La Tora de Gran Hermano: los fuertes motivos

La Tora y Nacho Castañares se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y se enamoraron perdidamente el uno del otro. Durante el aislamiento, fueron una gran compañía y se apoyaron mutuamente.

Pero luego, tuvieron que separarse cuando el público eligió que Lucila se vaya primero que él. Por su parte, el rubio llegó hasta la final, por lo que pasaron mucho tiempo separados. Y una vez que salió de la casa, tras ser el subcampeón, Nacho y La Tora continuaron su relación, se mostraron siempre juntos y felices hasta ahora.

Sucede que en la tarde del lunes 9 de octubre pasado, Guido Záffora sorprendió al contar en Intrusos (América TV) que los ex Gran Hermano se separaron y reveló los fuertes motivos.

Nacho y La Tora

"Me enteré una separación... Se separaron dos famosos, participantes de un reality show... Los separados son Nacho y La Tora", comenzó diciendo el panelista del ciclo que conduce Flor de la V.

Luego detalló: "Se separaron por el streaming... Hay mucho lío en el streaming. Se fue Julieta Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien y La Tora era muy intensa con Julieta Poggio".

"Y te voy a decir algo, parece que va a terminar el streaming. Como se fue Juli Poggio, que es la estrella máxima, y Daniela está con los gemelos, parece que termina. Esta relación parece que Nacho dejó a La Tora porque no la aguantaba más, se ponía muy intensa y la separación está confirmada", cerró Guido dando la inesperada noticia.