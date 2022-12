Nació Charo, la hija de Débora D'Amato: la primera foto de su bebé

image.png

En mayo de este año, en el ciclo de Karina Mazzocco, Débora, que es mamá de Lola, de 3 años, contó que pasó por un tratamiento para poder convertirse en madre nuevamente.

"Estuve con tratamiento. Tomé tan medicación, que me sentí un poco mal. Ahora, ya estoy mejor", comentó la ex panelista en A la tarde. "Estoy pasando el segundo momento más feliz de mi vida", cerró, feliz al anunciar la noticia.

Débora D'Amato se despidió de A la tarde: "Este cuerpito no da más"

En septiembre, la periodista Débora D'Amato se despidió de A la tarde (América TV) para aguardar la llegada de su segunda hija, Charo.

"No sé cuándo vuelvo. No tengo todavía fecha de parto pero este cuerpito no da más", expresó la panelista, emocionada y feliz por su maternidad.

D'Amato explicó que decidió tomarse un tiempo para dedicarse de lleno al cuidado de sus hijas.

"Te juro que no quiero irme. Soy muy feliz acá, de verdad. Es muy difícil ser feliz en un trabajo. Entonces te juro que para mí es una fiesta todos los días. Compartir y transitar un embarazo con Cora Debarbieri... Para mí, no trabajar es durísimo. Pero no estaba disfrutándolo ya porque no doy más", concluyó.