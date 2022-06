El enojo de la mamá de Matías Defederico con Débora D'Amato

Enseguida, la mamá de Matías Defederico explotó contra D'Amato. "Con el tema de mis nietas me tenés podrida. La única que expone a mis nietas es ella. Así que te pido que no me hagas más preguntas porque no te voy a contestar más", exclamó.

Analía trató a la periodista de imparcial. "Tu problema es que sos hincha de Independiente y mi hijo terminó mal con Independiente", remarcó y siguió: "Tenes un problema personal con Independiente. ¡Y le das en el piso a mi hijo!".

Débora D'Amato le aclaró que estaba equivocada con su punto de vista. "No tengo ningún problema con tu hijo. Me da mucha pana lo que estás pasando. Y terrible que tus nietas escuchen a su abuela diciendo lo que dice", retrucó la periodista.

Finalmente, Karina Mazzocco intervino y puso paños fríos. "Esto es un diálogo y acá se te puede hacer cualquier pregunta", sentenció la conductora.

La mamá de Matías Defederico quebró en llanto tras su cruce con Cinthia Fernández

Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, estuvo nuevamente en A la tarde (América TV) y se mostró muy angustiada por la batalla mediática con Cinthia Fernández.

"No tengo más ganas de hablar. Estoy cansada. Esta es la última nota que doy", expresó la mujer, indignada por las denuncias de la bailarina contra su hijo.

Analía indicó que decidió hablar en los medios para defender a Defederico. "Solo salgo porque no puede ser que el nombre de mi hijo esté metido en el barro", remarcó.

La mujer culpó a Cinthia por el tormentoso presente del ex jugador. "¡Basta de esto! ¡No quiero más esto! Matías estaba feliz y ella tuvo que hacer daño.... ¡Ella vive haciendo daño!", sentenció.