Nació el amor en Survivor Expedición Robinson: el video de dos participantes a los besos

“¿Hay lugar para el amor en Suvivor o todo es parte del juego?”, relató Marley antes de mostrar a los dos participantes bien juntos aprovechando la paz de la noche.

Embed

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís, simplemente se vive en el día a día”, dijo Francisco.

Y Aixa evitó dar precisiones de la relación: “No quisiera que se vea esa parte de mí, como que no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo otro lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.

"Yo vine a jugar, competir, llegar a la final y divertirme, nada más, para eso vengo", cerró entre risas Francisco sin dar detalles del vínculo que nació con su compañera.

survivor romance 1.jpg

Feroz interna en Survivor Expedición Robinson y una jugadora muy cuestionada: "Ya no la aguanta nadie"

Luego de la temprana eliminación de Braian Zárate en Survivor Expedición Robinson, Telefe, se generó un clima de tensión en el equipo amarillo luego de comenzar perdiendo las primeras competencias.

En el equipo, la principal apuntada por su conducta en la convivencia es la croupier de casino Giselle, de 42 años, a quien sus compañeros ya no bancan.

“A Giselle ya no la aguanta nadie. Se levantó esta mañana armando puterío, hablando con este, con el otro, diciendo esto de este...”, cuestionaron los hombres en una reunión entre ellos.

Por su parte, Giselle comentó cómo vivió la eliminación de Brian: “Yo tuve un voto y no me lo esperaba. Y a lo mejor mañana puedo tener todos los votos, nunca sabés cómo se va dando vuelta. Después hay muchos que tejen por atrás, vos no te das cuenta y por ahí te están ensuciando”.

Embed

Mauro, empleado administrativo, cuestionó fuerte a su compañera: “Hay una persona en el grupo que es Giselle que no para de llevar chismes de acá para allá, y eso produce malestar en todos. Cada cosa que uno le cuenta va y lo cuenta a otra persona, no es de confianza”. Malvina, directora de escuela rural, la tildó de "muy intensa" y que "no sabe bajar un cambio".

En tanto, Eugenia, ingeniera química, remarcó en esa misma línea: "Estoy muy enojada, me está haciendo quedar mal con el resto del grupo. Le confesé algo, que ella es muy intensa, que baje un cambio en ese sentido. Y empezó a divulgar eso, que yo se lo había dicho. Así que estoy muy decepcionada".

Y Giselle, principal apuntada por su equipo, dio su punto de vista y comentó una experiencia similar que vivió con otra participante del equipo amarillo: “Yo le pongo la mejor con todas pero si empiezan a tejer por atrás es difícil”.