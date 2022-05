Nai Awada cuestionó con dureza el bullyng que sufre Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Embed

La fuerte reflexión de Nai Awada sobre la situación que vive Locho Loccisano en el reality

Lo cierto es que movilizada por lo que veía en televisión, Nai Awada lanzó una profunda reflexión sobre la particular situación que atraviesa el participante Locho Loccisano en el programa El hotel de los famosos.

"Gracias a Dios que dije que no al hotel de los famosos. Realmente creo están pifiando con el bullyng horrible a @LochoLoccisano. ¿Qué les pasa? Nadie los va a frenar de la producción? Es una opinión mía pero realmente es serio y GRAVE el bullyng. No se puede permitir!!", reflexionó Nai Awada vía Twitter, sumándose a la opinión de Patricia Sosa que se mostró en contra de las situaciones de bullyng en el ciclo del Trece.

Y remarcó: "La gente copia lo que ve en tv. Les ruego tengan cuidado con lo que comunican. No puedo ni ver el bullyng desmedido que le hacen a @LochoLoccisano. Me parece demasiado".

La actriz apoyó la actitud del Chino Leunis de bancar a Locho: "Bien @LeandroLeunis defendiéndolo. ALGUIEN que los frene!!! Es horrible y por eso dije que no al reality. Ayer ya me pareció demasiado!!!! Tiene que haber límites en la tv! No pueden disfrutar del sufrimiento de una persona ke mierda les pasa?".

"Esto es horrendo! Pide perdón por qué les tiene miedo! Me pasaba en el colegio por favor frenen ese bullyng desmedido a este chico!!! La está pasando mal no lo ven? Cuál es el límite?", cerró Nai Awada.