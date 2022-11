Georgina Barbarossa será reemplazada en su programa y se generó una picante interna

funes ugarte.jpg Robertito Funes Ugarte, elegido para reemplazar a Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe) durante sus vacaciones.

"Georgina se toma una semana de vacaciones y hay quilombo: quién la reemplaza. 'Si yo no conduzco, también me tomo vacaciones', dijo Nancy Pazos. Ella ahora se va al Mundial, pero si no conduce, sigue de largo con sus vacaciones. Tema dos: Analía Franchín. Se quiere ir de vacaciones también. Todos se quieren ir en enero", comenzó contando el periodista.

Al tiempo que agregó que tanto Noe Antonelli y Lio Pecoraro, que había asegurado hace tiempo que por contrato él sería el conductor reemplazante de Barbarossa, tampoco fueron elegido por la producción.

Fue allí cuando de Brito reveló que será Robertito Funes Ugarte quien se haga cargo de la conducción del ciclo mientras Georgina Barbarossa se tome unos días de descanso, lo que hizo que Yanina Latorre disparase entre risas: "Nancy Pazos se pega un tiro y explota todo, ella que ningunea a todo el mundo"; mientras que Nazarena Vélez destacó "¡Qué buen año para Robertito!".

Georgina Barbarossa aclaró su verdadera relación con Alfa de Gran Hermano 2022

Ni bien comenzó Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe, el público se dio a la tarea de rastrear el pasado de los participantes para sacarles el perfil. Sin duda, el más polémico desde el minuto uno fue Walter Alfa Santiago por su forma de presentarse, su acercamiento a la farándula y sus supuestos romances con famosas, donde Georgina Barbarossa quedó envuelta como una de ellas.

Así, tras ser salvado de la placa por segunda semana consecutiva gracias a Maxi, en el programa de Georgina abordaron el tema entrevistando a Roxana, la hermana de la ex pareja de Alfa, el hermanito más grande de la casa mediática.

Allí, la mujer aseguró desconocer el supuesto romance con María Valenzuela, si bien sí admitió el de Pata Villanueva. "¿Y el de Georgina?" preguntó entonces Lio Pecoraro picante, ante lo gritos de la conductora. “Ese me re sorprendió, tampoco sabía”, fue la respuesta de la entrevistada mientras Nancy Pazos pedía "¡Lo tenemos que confirmar!", entre risas.

Entonces Georgina Barbarossa tomó la palabra y aseguró: “¡No! Te lo juro por Dios que no. Roxana, te lo juro que no”. Y agregó firme: “Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho. Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto”. “Yo te creo, Georgina. Además, si hubiera pasado algo ¿qué problema hay?”, le remató la ex pariente del hermanito dejándola bien parada a la actriz que respiró aliviada.