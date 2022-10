Tomás Holder frenó una entrevista con Georgina Barbarossa y se quiso ir del estudio en vivo

"Quizá estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo", pidió Holder ante la mirada de asombro de Georgina que le preguntó: "¿Estás incómodo?".

"Sí, me estoy sintiendo incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa. Recién escuché 'en 3 meses se pelean', cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto", contestó el joven.

Mientras la conductora intentaba hacer que se quede, tocándole la rodilla, Holder insistió: "Te digo muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias...".

"No te vayas, no te vayas, un segundito", pidió Barbarossa, pero a Holder no le importó: "Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo. ¿Me sacan esto? (por el micrófono)".

"Esperame un segundito, tengo que decir una cosa, tengo que decir una publicidad", pidió Georgina, pero desistió de eso y anunció una tanda para solucionar el problema: "Vamos al corte y enseguidita volvemos".

Embed

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022

Santiago del Moro anunció finalmente que Tomás Holder era el primer participante en abandonar la casa. El rating de Gran Hermano 2022 (Telefe) marcaba picos de 20.2 puntos.

"La pasé muy bien, me gustó conocerlo a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llevense algo lindo", le dijo el rosarino a sus compañeros antes de irse.

Por último, el animador anunció que el flamante eliminado había cosechado el 59.40%, mientras que Agustín el 40.6%.

Embed

Rating Gran Hermano 2022: cuánto midió la primera gala de eliminación con la salida de Tomás Holder

En la noche del domingo, se emitió la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe) que dejó a Tomás Holder afuera de la casa. El ciclo conducido por Santiago del Moro lo volvió a hacer y tuvo un registro de audiencia con picos de más de 21 puntos.

El promedio final de la gala de anoche fue de 19.5 puntos de rating, según los datos de la medidora Ibope Kantar Media. Su principal competidor, PPT con Jorge Lanata en El Trece logró 8.8 puntos de rating, siendo lo mejor de ese canal.

Antes, Pasapalabra (Telefe) con Iván de Pineda logró 10.6 puntos de rating y 100 Argentinos Dicen (El Trece) obtuvo 6.4 puntos.

En El Nueve se destacó Vivo para vos con 1.2 puntos. Por su parte, en América lo más visto fue La noche del domingo también con 1.2 puntos.

En la TV Pública lo más visto fue La final de TC con 1.1 puntos y en Net TV la Editando tele logró 0.4. Por último, en Bravo TV, Primera dama hizo 0.2.

Telefe ganó el día domingo con 8.9 puntos de promedio, El Trece hizo 4.7 puntos, El Nueve 0.8, América 0.8, La TV Pública 0.6, Net TV 0.1 y Bravo TV, 0.1.