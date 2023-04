Natalie Weber no quiere vivir más en la Argentina y explicó los motivos: "Veo mucha..."

"Hay mucha inseguridad, no me gusta la violencia, el resentimiento social. Veo cada vez peor al país. Ya estaba mal en 2018, cuando volvimos, y ahora está muchísimo peor", manifestó la modelo.

Natalie suele viajar con sus hijos a Europa ya que Mauro está jugando en el Cosenza Calcio de la serie B de Italia y por el momento se encuentra recuperando de una grave lesión que sufrió en febrero: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"En todas partes del mundo hay inseguridad, no es propia de nuestro país pero en la Argentina veo mucha violencia", dijo Natelie Weber en la entrevista.

"Tengo muchos conocidos a los que les han matado a un hermano, un familiar, les han secuestrado a un ser querido o les han entrado a robar", argumentó la morocha.

Y cerró con firmeza: "Me da miedo lo que se vive en la Argentina, veo que mucha gente se está cagando de hambre, la inflación que no para de crecer. No es de ahora, no me quiero meter en política. Simplemente veo todo lo que no me gusta".

Mauro Zárate quebró en llanto al recordar a su papá, a tres meses de su muerte

Mauro Zárate habló a corazón abierto en PH, Podemos Hablar, Telefe, de las diferentes situaciones familiares que tuvo que atravesar. Al referirse a su padre, Rolo, quien murió hace tres meses, el futbolista no pudo contener las lágrimas y conmovió a todos.

"Hace un tiempo atrás yo subí un video, donde él mismo habló de cómo era él como persona…", señaló entre lágrimas el delantero sobre el hombre que tuvo cinco hijos.

Oriundo de Haedo, Mauro era parte de una familia muy humilde: "Mi viejo tenía que trabajar, romperse el lomo. Trabajaba en la feria como podía, se las arreglaba como podía con mi tío con lo que sea".

"Éramos muy pobres. De Haedo. Como podía nos compraba botines para jugar a la pelota, nos llevaba a todos lados. No nos podíamos ni dar el lujo de tomar un remís o un colectivo", concluyó Mauro Zárate conmovido.

"Somos lo que somos por mi viejo. El papá de él jugaba, él también. Lo teníamos en la sangre y él sabía que adentro nuestro estaba el fútbol", dijo.