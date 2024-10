Natalie Weber reveló la dolorosa traición de una amiga que incluyó a su marido Mauro Zárate

Sobre esta mujer, Natalie recordó que en aquel momento Mauro jugaba en Boca Juniors y "concentraba mucho", por lo que esta 'amiga' se quedaba a dormir en su casa y hasta incluso recordó que sus hijos "la llamaban tía", por el grado de confianza que había entre ellas.

Pero toda la buena onda se terminó cuando Natalie descubrió a esta chica en off side. “Una vez vamos a una fiesta, estábamos ahí y yo veo una secuencia un poco extraña”, comenzó recordando. Al tiempo que siguió: “ Mauro ya estaba de mal humor porque estaba ahí, no quería ir. No quería bailar, no quería tomar, no quería nada. Estaba sentado medio con cara de póker, y ella le hablaba un montón”.

Claro que inocentemente Weber pensó que eran alucinaciones producto del champagne que había bebido, por lo que "dejó pasar" esa situación. En tanto reveló: “Como a las dos horitas veo que le habla de vuelta, se le sienta y le tocó la entrepierna”.

“Cuando yo lo vi, me empecé a hiperventilar”, recordó aún atónita e indignada la esposa de Mauro Zárate quien confió que esta amiga no llegó a seguir avanzando sobre su marido y admitió sin filtro: “Hoy estoy presa si le tocaba el miembro”.

Lo cierto es que luego de haber observado todo, se aguantó sin hacerle mención alguna a su marido. Pero al subir al auto, Mauro le contó que esta mujer le había dicho “que le gustaba mucho su sonrisa” y que le había preguntado “¿Qué hacemos?”, en su intento por avanzarlo. Pero la respuesta del futbolista fue un tajante “¿Vos estás loca?”. Así, Natalie cortó de cuajo la amistad tras semejante traición.

Natalie Weber Mauro Zarate

Natalie Weber y Mauro Zárate confesaron si tenían intimidad antes de los partidos de fútbol

Con más de 15 años de relación y dos hijos en común, Natalie Weber y Mauro Zárate son una de las parejas más consolidadas del medio, que ha sabido mantener la pasión intacta.

Invitados en junio pasado a Noche al Dente (América TV), la modelo y el futbolista hablaron de todo en la divertida entrevista que llevó adelante el conductor del ciclo, donde no tuvieron prurito en referirse al mito que indica que los futbolistas no pueden tener relaciones sexuales antes de los partidos.

Natalie Weber y Mauro Zárate - captura Noche al Dente.jpg

“¿Qué hay de cierto?”, consultó pícaro Fer Dente a lo que Zárate admitió firme: “Sí, es verdad”. “A ella (por Natalie) la llamaba mi viejo y le decía: ‘Nena, juega el domingo... desde el miércoles mirá para otro lado’”, confió.

No obstante, Weber deslizó con picardía que no fueron "muy cumplidores" con la advertencia de su suegro. Fue allí cuando Fer Dente ahondó en la cuestión queriendo saber entonces si se siente "la diferencia" en el rendimiento deportivo.

“Sí, lo siento... gastás energía sea corto o largo, o te tires del placard. Y en soledad tampoco. Muchos jugadores lo hacen, pero yo no”, concluyó el futbolista.