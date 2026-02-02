La China Suárez habló de los celos a Mauro Icardi y qué haría si ve un like de él a otra mujer: "Sabe que..."

La China Suárez habló desde Turquía después de mucho tiempo y dio detalles de su vínculo con Mauro Icardi, el cual pasa por su mejor momento.
La actriz La China Suárez habló desde Turquía y dio detalles de las conversaciones y acuerdos en privado con Mauro Icardi sobre las acciones virtuales.
En diálogo con Moria Casán para el programa La mañana con Moria (El Trece), la actriz habló como nunca de sus celos con Icardi y confesó qué acción tomaría si descubre algo que no le gusta en la virtualidad.
"Potencial: si le pescas un like a alguien, ¿eso desataría una crisis?", le consultó la conductora. A lo que la China comentó con absoluta confianza en el futbolista.
"Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso", precisó la actriz. Y agregó: "En ese sentido es: 'cuidame, yo te cuido', y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer".
Al ser consulta si podria perdonar una infidelidad, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".
"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", agregó con seguridad.
En ese sentido destapó que otras famosas le envían mensajes a su novio: "¿Sabes la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza".
"Quemalas, incendialas...", le sugirió entre risas la One. Y la China Suárez sentenció: "Mucha foto, mucho video...Ni loca, no me interesa en lo más mínimo. Yo confío en él y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina".
Desde la tribuna, la China Suárez alentó a Mauro Icardi en el partido del Galatasaray donde convirtió un gol histórico de penal logrando ser el máximo goleador extranjero en la historia del club turco.
Las imágenes de los chicos atentos al partido, abrigados y tranquilos, contrastaron con el clima intenso de un estadio colmado y reforzaron la idea de un fuerte respaldo familiar.
Tras el final del partido y la victoria del equipo donde juega Icardi, la escena se trasladó al ámbito privado. Ya en su casa, la China compartió un video que rápidamente se volvió viral: en la grabación se ve al futbolista llevando al hijo menor de la actriz, Amancio, sobre sus hombros, en una imagen descontracturada y familiar.
Con tono cómplice y afectuoso, el futbolista le recuerda que es hora de ir a dormir, en una escena íntima que reforzó el fuerte vínculo que tiene elex de Wanda Nara con los tres hijos de su pareja.