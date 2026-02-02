La China Suárez habló de los celos a Mauro Icardi y qué haría si ve un like de él a otra mujer: "Sabe que..."

Al ser consulta si podria perdonar una infidelidad, la China Suárez fue tajante: "No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces se que sería un suplicio la relación después".

"Yo confío en Mauro, lo escucho, se que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas", agregó con seguridad.

En ese sentido destapó que otras famosas le envían mensajes a su novio: "¿Sabes la cantidad de casadas o de mujeres que le escriben a Mauro? Y las veo y las conozco a todas. Y él me lo muestra pero a mí no me interesa eso, no voy a exponer a ninguna, así que se queden tranquilas. Yo veo todo, es el primero en mostrarme y yo me cago de risa. Y yo le muestro a él, tenemos ese vínculo de confianza".

"Quemalas, incendialas...", le sugirió entre risas la One. Y la China Suárez sentenció: "Mucha foto, mucho video...Ni loca, no me interesa en lo más mínimo. Yo confío en él y si algún día agarra viaje o hace alguna, no me ve más y se termina".

Embed

Mauro Icardi junto a los hijos de la China Suárez: el video que se volvió viral

Desde la tribuna, la China Suárez alentó a Mauro Icardi en el partido del Galatasaray donde convirtió un gol histórico de penal logrando ser el máximo goleador extranjero en la historia del club turco.

Las imágenes de los chicos atentos al partido, abrigados y tranquilos, contrastaron con el clima intenso de un estadio colmado y reforzaron la idea de un fuerte respaldo familiar.

Tras el final del partido y la victoria del equipo donde juega Icardi, la escena se trasladó al ámbito privado. Ya en su casa, la China compartió un video que rápidamente se volvió viral: en la grabación se ve al futbolista llevando al hijo menor de la actriz, Amancio, sobre sus hombros, en una imagen descontracturada y familiar.

Con tono cómplice y afectuoso, el futbolista le recuerda que es hora de ir a dormir, en una escena íntima que reforzó el fuerte vínculo que tiene elex de Wanda Nara con los tres hijos de su pareja.