Nazarena Vélez apuntó contra Carla de Gran Hermano tras una picante acusación

Desde un video de TikTok, Vélez lanzó directa: “Dice que le quise cobrar por ir a su local, para hacerle posteos. Y sí, mami, ¿qué querés? ¿Que te lo haga gratis?”, al tiempo que expuso su versión de lo sucedido.

Si bien reconoció que fue ella quien la contactó por aquel entonces, desmintió a la ex GH y aseguró que fue ella quien interrumpió el contacto al dejar de responderle el chat. “Yo no te contesté más porque te pusiste pesada, igual te mando buena vibra”, disparó picante.

Asimismo, la angelita también disparó contra Carla por sus críticas a ella, al agregar visiblemente molesta: “Detesto la gente que para menospreciarte te dice ‘¿quién sos? ¿Mirtha, Susana?’. No, mamucha, no soy ni Mirtha ni Susana, soy Nazarena. ¿Y qué?”.

Por último, Naza le dejó un mensaje directo a la ex participante de Telefe: “Ya sé quién esta señora, la atrevida que hablaba del cuerpo de sus compañeras de una manera horrible. Tenés que saber que estás en un programa de 20 puntos y no podés ser tan forra”; y concluyó aconsejándole: “Dejá de menospreciar el trabajo de los demás. Aprendé a tratar a la gente, no hables de los cuerpos ajenos y yo después te hago una historia gratis. Te mando besitos”.

La felicidad de Nazarena Vélez al ver a su nieto Salvador dando los primeros pasos

En febrero de 2023, Barbie Vélez fue mamá de Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez. En sus redes, Nazarena Vélez, compartió una foto junto al niño y escribió: "Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente @barbiepucheta".

En las últimas horas, en un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz expresó su enorme felicidad porque el pequeño comenzó a dar sus primeros pasos. La abuela registró todo con su teléfono.

"Miren a Salvador por todos lados tratando de pararse y caminar. Y ahí está la madre, 24 por 7 al lado de él", se escucha que dice Nazarena en la grabación.

En otra publicación, la actriz colgó otro video, donde se puede ver a Thiago Rodríguez recostado en la cama junto a Salvador. "¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacés ahí loco?", comenta la ex angelita, enternecida con los pequeños.

Titi -como le dicen al menor de los hijos de Nazarena- tiene una estrecha relación con su sobrino. De hecho, la ex vedette contó que el muchacho se puso muy feliz cuando se enteró que había nacido Salvador. "Está como loco", resaltó en diálogo con LAM.