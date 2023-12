Nazarena Vélez apuntó contra Jey Mammon y reveló qué haría si se lo cruza en la calle: "Nadie se olvida"

"Si él necesita laburar y le hace bien y tiene un productor que lo avale, no me parece mal. Después la gente decidirá qué va a hacer con ese espectáculo", manifestó la actriz y productora teatral.

Y remarcó: "Yo creo que la Justicia tiene que actuar y nunca actuó, entonces somos nosotros los encargados todo el tiempo de cancelar. Hay un momento donde la Justicia también se tiene que hacer cargo".

"Yo empecé con Jey, hice todo para que esté en teatro y artísticamente me parece increíble, hay muy pocos artistas completos como él. Está muy bien que labure, después lo que a mi me pasa con el caso que pasó, es otro tema", reconoció Nazarena Vélez.

Y fue contundente en su postura: "Acá la que tiene que actuar es la Justicia y si termina mirando para otro lado siempre somos nosotros los que nos terminamos peleando".

"Nadie se olvida de nada. Tal vez dentro de diez años decís: ‘Ah bueno, ¿cómo fue el tema?’. Hoy nadie se olvida", añadió segura. "¿Cómo va a ser tu reacción si te lo cruzás en Carlos Paz en algún premio o restaurante?", le consultó Tomasito.

Y Nazarena aseguró: "No lo sé, tengo que estar en el momento. No tengo idea, no tengo eso en la cabeza en este momento. Tengo la cabeza muy enfocada en la comedia. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar y más viniendo de mi cuenta, lo que me pasa en el momento es lo que hago".

nazarena velez lam 1.jpg

Se supo quién reemplazará a Nazarena Vélez como angelita en LAM: "Tiene de todo"

Nazarena Vélez anunció que serían sus últimos días como angelita en LAM, América Tv, ya que en el verano estará enfocada en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

Tras la sorpresiva noticia, comenzaron rápidamente las especulaciones acerca de quién podría ocupar su silla como angelita titular. Hoy, terminó el misterio y Ángel de Brito finalmente reveló el nombre.

“Quién reemplaza, heredera que ocupa el lugar de Nazarena en esa silla es la señorita Raquel Mancini. Se incorpora a LAM y tiene de todo”,exclamó el conductor y dejó sin palabras a todas sus compañeras.

Contenta por su reemplazo, y de forma de positiva, Nazarena reaccionó: “¡Un hallazgo! Te digo una cosa, me tiembla un poquito la silla porque puede pasar cualquier cosa, de verdad puede ser increíble. Ya quiero, obvio”.