Nazarena Vélez contó todos los detalles de su noche íntima con Luis Miguel

"Tengo una amiga que es productora que me dice 'mañana se hace en el Sheraton una cena donde me pidieron que lleve cinco, seis chicas diosas'", recordó la modelo. "Es un poco la manera en la que opera Luis Miguel", acotó Yanina, quien rememoró que Luciana Salazar también pasó la noche con el artista.

"No había nadie que yo conozca ese día, pero eran bombas las chicas. Dije 'voy'. 'Vas a quedar como un gato', me dijo. 'No me interesa, quiero ir', le dije", sumó.

"Era post show. Esto fue en su habitación y comimos. Yo creo que para después las chicas que querían se quedaban. Yo iba en modo fan", dijo. "Si te ofrecía quedarte...", tiró Yanina. "Me ofreció", le confirmó. "No te creo nada", lanzó la mujer de Diego Latorre.

"Yo tenía 22 o 23 años. No te hagas la canchera, a los 23 y como nos criaron a nosotras, ¿de verdad?", le preguntó la exvedette. "Le daba", le respondió Yanina. "Yo no, no le di. Fui en modo fan. Yo me casé virgen. Tenía esa cosa de que si tenés relaciones sexuales... hoy sabés cómo le doy", reflexionó.

La rubia quiso saber más detalles de esa noche y le volvió a preguntar sobre Luis Miguel. Nazarena contó que en la habitación del hotel había almendras y champagne y que Luismi estaba vestido todo de negro: tenía una remera y un pantalón sastrero. "Tenía 25 años. Tenía puesto perfume, era muy caballero, muy amoroso", detalló. "Yo fui directamente a la habitación. Yo no cené, me quedé sentada en el piso. Yo tenía puesto un enterito de jean, remera y zapatillas", expresó.

Yanina insistió con que no le creía. Y ahí Naza le respondió: "Pero por qué te voy a decir que no, me acosté con cada bol..., y no te voy a reconocer a Luis Miguel, ¿me estás cargando?".

Luis Miguel y su doble: en medio de las dudas, se dio un anuncio muy importante

Tras el éxito de ventas de las 65 fechas de su Luis Miguel Tour 2023, que terminará al final de año, Luis Miguelanunció 50 fechas adicionales para su Luis Miguel Tour 2024.

El cantante mexicano dará comienzo a sus nuevas fechas el 20 de enero en Santo Domingo, República Dominicana. Luego, viajará a Centro y Sur América para después regresar a Estados Unidos, donde tocará 32 fechas, arrancando el 4 de abril en Seattle, Washington y terminando el 16 de junio en Greensboro, North Carolina.

A la Argentina, volverá en marzo 2024: por el momento se volverá a presentar en Buenos Aires el 8 de ese mes y luego en Córdoba, el 15.

La gira actual de Luis Miguel comenzó el 3 de agosto con la primera de tres fechas sold-out en Buenos Aires, Argentina. El cantante interpretó más de 50 canciones de su enorme catálogo, incluyendo éxitos clásicos como “La incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “Hasta que me olvides”.