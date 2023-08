Nazarena Vélez mandó al frente a Titi con su sorpresivo pedido para su cumpleaños número 13

“Ahora a Titi le hago los 13. Quiere una fiesta con DJ, con comida y con poca luz” reveló la actriz y productora atónita al darse cuenta cuánto creció su hijo, frente a lo cual Ángel de Brito expresó que "Los nenes tienen que festejar lo que quieran, a los 15, a los 14...".

Nazarena Vélez - Titi festeja sus 13 años - Captura LAM.jpg

Y si bien las angelitas se hicieron un festín queriendo saber si a esa edad los chicos ya chapan y si Thiago ya le blanqueó alguna novia, Vélez explicó entre risas: "Me blanquea, pero no, no. Este año ya tuvo varias fiestas así de sus compañeros, con poca luz", en referencia a cómo festejan los chicos por esta épocas.

En tanto, ante la confesión de la actriz y productora de que le "da cosa ver a Titi grande", Yanina Latorre le avisó jocosa que "Ya no es más 'Titi'. Aflojémosle con el 'Titi'. Digámosle por el nombre". Y ante el chiste del conductor asegurando que el nene "En cualquier momento agarra el gin tonic", Naza atinó a negar entre risas: "No, no. Alcohol, no".

El hijo de Flor Peña enfrentó las críticas y reveló detalles de su mega fiesta de 15

El 26 de septiembre, Juan, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, cumple 15 años. Para conmemorar su aniversario, el joven está organizando una mega fiesta, que tendrá muchas sorpresas.

Este miércoles, el muchacho estuvo en el living de A la Barbarossa y contó detalles de la celebración. "La está organizando Claudia Villafañe, que fue la wedding planner del casamiento de mi mamá", señaló.

“Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”, añadió sobre la temática de la fiesta.

Juan Otero.jpg

Juan enfrentó las críticas que recibió por celebrar sus 15. Al respecto, el joven dejó en claro que nunca se preocupó por el qué dirán: “Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”.

El hijo de la jurado de Got Talent Argentina reveló que la idea le encantó desde el primer minuto. "Y yo dije ‘wow, es buena, me copa’. Fue su base y yo la construí, en grande. Yo quería recorrer Europa, seguramente con ella, pero viajar”, remarcó.

Al finalizar, Juan manifestó que le encantaría contar con dos figuras consagradas de la música para esa noche: El Polaco y La Joaqui, que seguramente aceptarán sin dudarlo.