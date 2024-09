Así fue el incómodo encuentro entre Laurita Fernández y Costa en los premios Martín Fierro

"Laurita la ve a Costa, se acerca y le dice '¡Ay cómo te extraño Costi!', y Costa que estaba al rojo vivo agarró y le dijo 'yo también', se dio media vuelta y se fue", completó su relato la intrusa. Al tiempo que agregó que en ese momento alguien le dijo a la humorista "qué falluta", y no por ella precisamente.

Embed

"¿Qué le quiso decir?, ¿te extraño en lo personal o en lo laboral?", preguntó entonces Karina Iavícoli tratando de entender la situación. "Yo creo que se quiso lavar las manos", analizó Tauro mientras detalló que Costa "no le dio entidad" al gesto de Laurita.

Fue allí que Pampito aclaró que de aquel episodio por el que Costa quedó afuera de la obra teatral, aseguró que Laurita había pedido que no la echen, mientras que Marcela Tauro deslizó que "ella tendría otra versión".

"Si bien es cierto que hubo un momento en que Costa insultó a Laurita cuando ella le hizo una marcación del libreto y la escuchó todo el teatro, pero así y todo Laurita pidió que no la saquen cuando se tomó la decisión de no renovarle el contrato", concluyó entonces Pampito asegurando que Fernández nada tuvo que ver en la salida de Costa del teatro, aunque ella no lo crea.

Marcela Tauro, Costa y Laurita Fernández - captura Intrusos.jpg

La palabra de Costa tras su sorpresiva baja de la obra teatral Legalmente Rubia: "Es muy doloroso"

Sorpresivamente a fines de junio pasado se supo que Gonzalo Costa no seguiría formando parte del elenco de Legalmente Rubia, el musical protagonizado por Laurita Fernández estrenado en el mes de marzo en el teatro Liceo.

La noticia fue dada a conocer por Pampito en Intrusos (América TV) cuando la información era reciente. Y si bien en un primer momento se barajó la versión de que la comediante hubiese sido apartada del elenco por algún razón desconocida, con el correr de la tarde Costa se refirió a lo sucedido.

“Yo estoy muy agotada. La obra es hermosa y muy exigente. Y trabajando tanto no puedo dar lo que todos ellos se merecen. Es muy doloroso, pero es lo que me pasó”, explicó a Teleshow para revelar los motivos de su salida de la obra.

Costa .jpg

En tanto, desde la producción del musical también hablaron al respecto. A través de un comunicado, hicieron saber: “Ante la información que circuló en el día de hoy respecto a la continuidad de la Sra. Costa en el elenco de Legalmente Rubia, el equipo de producción confirma la no renovación de su contrato atendiendo a su solicitud y aceptando sus múltiples compromisos laborales que le impiden continuar la temporada en cartel”.

En el musical basado en la clásica película protagonizada por Reese Witherspoon, protagonizada en esta puesta teatral nacional por Laurita Fernández, Gonzalo Costa interpretaba a Paulette, la manicura de Elle Woods. Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo, completan el elenco principal.